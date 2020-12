Venarey-Les Laumes : le Super U vend des objets d'occasion

Si le concept existe déjà dans quelques magasins de l'enseigne Super U en Vendée, en Mayenne ou en Savoie, le Super U de Venarey-Les-Laumes est le seul de toute la Côte-d'Or et même du Grand Est à proposer à ses clients des articles de seconde main !

Présent sur le marché de l'occasion depuis quelques semaines

Depuis début octobre dans certains rayons du magasin, ce supermarché vend donc des bandes dessinées, des vinyles ou encore des jeux de société mais aussi du petit et gros électroménager et des téléphones d'occasion ! Tandis que tout un rayon propose du textile. Les articles d'occasion sont vendus en moyenne moitié prix par rapport au neuf et ça peut même tomber beaucoup plus bas concernant les vêtements.

Maximilien Vaubourg, le PDG du magasin, pose devant le rayon textile de seconde main © Radio France - Thomas Nougaillon

C'est de l'économie circulaire

Les clients qui veulent se séparer d'un objet l'apportent à l'accueil du Super U. La suite c'est Maximilien Vaubourg, le PDG du magasin qui nous l'explique ! "Quand on décide de le racheter et que le client est d'accord sur le prix de rachat on lui remet un bon d'achat valable sur l'ensemble des produits vendus dans le magasin. C'est de l'économie circulaire".

Le parcours plus complexe du textile

Concernant les vêtements le circuit est plus complexe. "Le parcours n'est pas le même car c'est une société qui nous fournit puisqu'il faut laver les habits en pressing avant toute mise en rayon, il faut aussi les trier et je ne peux pas me permettre cette logistique là" conclut le commerçant.

Véronique, agricultrice du côté de Boux-sous-Salmaise découvre le rayon petit électroménager du magasin © Radio France - Thomas Nougaillon

Des grossistes à la rescousse

Au bout de trois mois d'activité (hors période où les rayons étaient fermés à cause du confinement) le patron du Super U de Venarey affiche un large sourire. Le succès est au rendez-vous du côté des clients notamment sur les produits culturels. Maximilien Vaubourg explique qu'il envisage de faire appel "à des partenaires pour récupérer des stocks d'invendus ou de la seconde main chez des grossistes" histoire d'approvisionner ses rayons car actuellement "la demande est plus importante que l'offre" dit-il ! Et les produits déposés par ses seuls clients ne suffisent plus !

Le marché de l'occasion pesait plusieurs milliards en 2019

Le marché de l'occasion en France l'an dernier en 2019 représentait la manne de 7 milliards d'euros avec parmi les grands noms du secteurs : Cash Converters ou bien des sites comme eBay ou le Bon coin. A Venarey le patron du Super U a recruté un salarié pour exploiter au mieux ce filon.

