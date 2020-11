VIDEO - Venarey-Les-Laumes : une laverie automatique pour chiens et chats

On en a pris l'habitude pour laver nos voitures alors pourquoi pas s'y mettre pour nos chiens ou nos chats ? A Venarey-Les-Laumes, Olivia Vila, une jeune femme de 30 ans s'apprête à ouvrir sa station de lavage en libre-service, la toute première de Haute Côte-d'Or !

12 euros le lavage

Le propriétaire met une pièce ou une carte bleue dans la machine, et contre 12 euros environ, lave son chien dans une baignoire professionnelle. Parmi les avantages : on ne se casse pas le dos et on ne salit pas sa propre baignoire !

La première station en libre-service pour chiens et chats de Haute Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Par amour des chiens

Olivia actuellement employée à la SNCF a travaillé comme intérimaire dans une animalerie de Semur-en-Auxois, elle a eu l'idée de lancer son affaire par amour des animaux et à cause des délais d'attente -particulièrement longs- pour obtenir un rendez-vous chez les toiletteurs de la région !

La machine et son installation représentent un investissement de 30 000 euros pour la jeune femme © Radio France - Thomas Nougaillon

Laver son animal en toute autonomie

Olivia a fait une petite démonstration pour France Bleu Bourgogne. Le chien, Lulu, un "Golden retriever" appartient à une amie. "Le principe c'est de pouvoir laver son chien ou son chat en toute autonomie et de pouvoir le sécher." Pianotant sur le clavier de la machine elle poursuit : "on choisit un programme, le type de shampoing, on peut aussi faire un après-shampoing ou appliquer un anti-parasitaire".

Les chiens de toutes tailles ont accès facilement à cette drôle de baignoire © Radio France - Thomas Nougaillon

Une eau à 37 degrés

Faisant monter l'animal dans la baignoire la jeune femme ouvre l'eau qui sort de la pomme de douche à 37 degrés. "Il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul revendeur en France pour ce genre de machines qu'on appelle un "dogwash". J'ai investi 30 000 euros environ en comptant les travaux. Ce projet me tenait vraiment à coeur car ce n'est pas toujours évident de laver son chien à la maison. J'espère que j'aurais deux chiens par jour y compris le week-end pour amortir mon investissement en deux ans si le service proposé plaît aux gens".

La machine et son installation représentent un investissement de 30 000 euros pour la jeune femme © Radio France - Thomas Nougaillon

Notre reporter a suivit le bain de Lulu, golden retriever de 6 ans Copier

Accessible en libre-service 7j/7

Cette station de lavage en libre-service sera ouverte 7j/7 au 35 rue Marcelin-Berthelot à Venarey-Les-Laumes. Si la machine est déjà prête à l'utilisation, il faut faire avec les restrictions sanitaires, ouverture espérée après le confinement ! Plus de renseignements sur la page FaceBook d'Olivia Vila.

Face au local d'Olivia Vila se trouve une toiletteuse installée depuis 13 ans. Pour Mélanie Besch cette station de lavage ne représente pas une concurrence déloyale. Copier

Retrouvez notre reportage sur les ondes de France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7) dans votre matinale "tout infos".