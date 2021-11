Vence: le grand frêne en lice pour devenir l'arbre de l'année 2021

Son histoire est impressionnante. Ce frêne a tout simplement assisté à prés de 500 ans de l'histoire de France et plus précisément de l'histoire vençoise. Figurez-vous: il a été planté en juin 1538 ! Il aurait même du être semé par François 1er en visite à Nice pour signer une trêve avec Charles Quint mais le roi de France n'est finalement pas monté à Vence. Qu'à cela ne tienne. Les autorités de l'époque, pour marquer le coup, décident quand même de le planter. Et voilà: 483 ans après, il est toujours là et bien là. "Il rythme notre vie", expliquent Marine et Isabelle, qui travaillent à la pharmacie juste en face: la pharmacie du frêne évidement !

Il a même failli être abattu !

"Les feuilles qui tombent, les fruits qui collent, l'ombre: à chaque saison son visage mais il est toujours là." Il faut dire que sur Vence tout le monde le connait. La place où il vit a même été rebaptisée: place du Frêne. Il a même failli être abattu. Il était alors malade mais on l'a soigné et aujourd'hui se porte très bien. "On espère qu'en 2038 on fêtera ses 500 ans, espère Marc Chaix, élu vençois et délégué au patrimoine. Avec tous les vençois autour de l'arbre, comme avant, quand il y avait un banc qui en faisait le tour. Tous les habitants venaient s'y assoir et refaire le monde."

En attendant, le grand frêne est en photo sur le site de l'Arbre de l'année 2021 et attend de nombreux votes pour être le roi de France pendant au moins une année.

Le frêne de Vence concoure pour l'arbre de l'année 2021. Il a 483 ans et vit en plein centre ville © Radio France - Laurent Vareille