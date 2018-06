Le départ de la Golden Globe Race sera donné ce dimanche aux Sables d'Olonne. Les 18 skippers partent pour 7 à 9 mois de tour du monde à l'ancienne, ce qui en fera la plus longue épreuve sportive au monde. Ambiance sur le ponton à J-3.

Les Sables-d'Olonne, France

Ils partent pour 250 à 300 jours de mer, en solitaire, sans escale et surtout avec les moyens de... 1968 ! 18 marins vont relever le défi lancé 50 ans après le premier tour du monde. A bord de bateaux construits avant 1988, les 17 hommes et l'unique concurrente vont naviguer sans GPS, ni aucune électronique à bord. Ils relèveront leurs positions au sextant, et n'auront quasiment aucun moyen de communication à bord. Le périple va durer 250 à 300 jours.

La nourriture est chargée en dernier, principalement des conserves et aliments secs © Radio France - Emmanuel Sérazin

A trois jours du départ, le ponton du Vendée Globe ressemble à une fourmilière. Entre les derniers préparatifs pour les marins et la curiosité grandissante des visiteurs, il faut se frayer un chemin...

Visite du ponton à 3 jours du départ de la Golden Globe Race Copier

Le chaumois Jean-Luc Van Den Heede est sans conteste le marin le plus populaire de la course © Radio France - Emmanuel Sérazin

Le Suhaili avec lequel Sir Robin Knox-Johnston a remporté le premier tour du monde à la voile en 1968 © Radio France - Emmanuel Sérazin

Le TER à 5€ pour voir le départ

Le départ de cette course-hommage sera donné ce dimanche 1er juillet à 12h05 dans la baie des Sables d'Olonne, d'où s'élance le Vendée Globe depuis bientôt 30 ans. En 2 semaines, le village et le ponton ont déjà accueilli 60 000 visiteurs. Dimanche, on en attend plusieurs dizaines de milliers pour la grande parade nautique organisée dans le chenal de Port Olona. Les festivités débuteront à 8h30 avec la sortie de deux Imocas (bateaux du Vendée Globe), suivis des Olonnois, des bateaux classiques comme la Belle Poule, des bateaux historiques (le Suhaili de Sir Robin Knox-Johnston, le Joshua de Bernard Moitessier, etc.). A partir de 9h45, les 18 concurrents quitteront le ponton toutes les 2 minutes, suivis des bateaux de l'organisation.

Ambiance "dernières vérifications" à bord des 18 bateaux alignés au départ © Radio France - Emmanuel Sérazin

Le chenal fermé toute la matinée de dimanche

Le départ sera donné à 12h05 dans la baie, en face du Puits d'Enfer. Il sera également à suivre à la base nautique du remblai (côté chenal), avec écran géant et commentaires en direct. Trois parkings gratuits seront ouverts à proximité de Port Olona et des navettes gratuites seront disponibles aux différentes entrées de la ville. Enfin, vous pouvez aussi choisir le train : le billet TER est à 5€ au départ de toutes les gares de la région Pays de la Loire.