Vendée : à Avrillé, une cigogne pour annoncer la naissance de nouveaux habitants de la commune

A Avrillé, quelque 1.400 habitants, près de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), une cigogne a fait son apparition il y a peu sur un poteau, non loin de la mairie. Il s'agit en fait d'une cigogne en bois, baptisée Suzel.

Une manière d'apporter de la joie

Et son apparition n'est pas sans lien avec la crise sanitaire du coronavirus "on voulait apporter un peu de lumière, de plaisir dans la vie quotidienne car c'était assez lourd comme climat", explique Martine Berger. Bénévole aux Restos du Cœur, elle siège au CCAS d'Avrillé, le centre communal d'actions sociales. "J'ai des amies néerlandaises et de l'Est, qui étant grand-mère, m'avaient montré l'affichage de leur cigogne à domicile et j'avais proposé au CCAS qu'on fasse justement ce genre d'annonces dans la commune, même si on est une petite commune où les naissances sont moindres. La balance est plus lourde du côté des décès", confie la vice-présidente du CCAS.

Dès que l'état civil d'Avrillé est informée d'une naissance, la cigogne est de sortie

A quel moment cette cigogne est-elle de sortie ? : "on attend le signal officiel de l'état civil. Quand le bébé naît dans une maternité, la démarche familiale c'est d'inscrire dans la ville de la maternité et après la mairie envoie sur notre commune un avis officiel de naissance", indique Martine Berger. Et la cigogne a été sortie mi-janvier : une petite Adélia a pointé le bout de son nez.

Quand la situation sanitaire le permettra, le bébé et ses parents recevront un petit cadeau en tissu confectionné par deux résidentes de la maison de retraite. Deux dames, épaulées par deux bénévoles. C'est l'animatrice de l'Ehpad qui a eu l'idée de cet atelier couture. "Ah là, elles ont pris de l'avance. Elles en ont fait une vingtaine. Je croise les doigts, j'espère qu'elles auront la chance de pouvoir donner les vingt cadeaux cette année." sourit Martine Berger. Ces dernières années, la commune fait avec, en moyenne, moins de 10 naissances par an selon Martine Berger.

Pourquoi Suzel ?

Cette cigogne a été baptisée Suzel. Pourquoi ce prénom ? : Martine Berger a lancé un appel sur Facebook "parce qu'on était pris par le temps vu qu'il y avait eu une naissance dès janvier." C'est une enseignante en maternelle qui lui suggère le prénom Suzel, en référence au conte "Suzel et Lisel", un conte pour enfant qui vient d'Alsace. "Il explique à travers le cigogneau la mise en place de cette légende autour de la cigogne, des marchés de Noël. C'est un prénom qui est doux en plus. Ca a plu", souligne Martine Berger. Ses collègues du CCAS ont donc validé cette proposition.

Outre Suzel la cigogne, l'équipe du CCAS a également prévu d'installer à l'intérieur de la mairie un panneau avec 12 poignets, représentant chaque mois de l'année. A chaque naissance un ruban avec le prénom et la date de naissance du bébé y sera accroché.