Vendée : faire du chien de traîneau à la mer c'est possible !

La Barre-de-Monts, France

Qui dit vacances d'hiver dit neige, et ski pour certains. La Barre de Monts Fromentine en Vendée a pensé à ceux qui n'ont pas la chance d'aller à la montagne. Pour la dixième année la commune organise les sports d'hiver à la mer ! Ça a commencé le 15 février et c'est jusqu'au 1er mars. Au programme : luge sur aiguilles de pin, balade en raquettes de neige et pentathlon d'hiver. Mais l'activité la plus prisée reste le chien de traîneau. Toutes les places se sont arrachées en une matinée.

Je ne pensais pas que c'était aussi bien, c'est incroyable

Sur le sable de la plage de Fromentine, une dizaine de chiens nordiques portent un harnais autour du coup. Ils tirent un quad qui fait office de traîneau. Naël et son père participe à cette activité pour la première fois. Après trois kilomètres de balade dans la forêt avec des pointes à 40 km/h, le jeune garçon est ravi "en fait, je ne pensais pas que ça allait être aussi bien. J'ai eu un peu peur quand ça allait vite parce que j'avais du sable dans les yeux, mais c'était super".

L'activité de chiens de traîneau n'est plus disponible. Mais si vous souhaitez quand même la faire c'est possible. Vous devez contacter l'association sports et chiens nordiques de Vendée pour réserver un créneau après les vacances d'hiver.

Le chien de traîneau à La Barre de Monts © Radio France -

