Vendée Globe 2020 : la nouvelle affiche fait rire les voileux, l'organisation se défend

Les Sables-d'Olonne, France

C'est une affiche qui donne le mal de mer aux voileux. Celle du prochain Vendée Globe, en novembre 2020, aux Sables-d'Olonne, dévoilée ce lundi 16 décembre par les organisateurs de la célèbre course à voile. Elle représente un voilier Imoca rouge, marqué du cœur vendéen, qui navigue sur la terre, volant pratiquement à la surface... Sauf qu'un détail frappe, comme le nez au visage, les amoureux de la voile : le bateau gîte dans le sens inverse du vent ! Il penche d'un côté et les voiles de l'autre...

Des internautes un brin moqueurs

De nombreux internautes ont réagi à cette affiche, et on imagine bien leur sourire derrière l'écran :

Et attention, parce que c'est parfois un poil technique :

Erreur ou regard artistique ?

Est-ce une bourde de l'entreprise de design, ou est-ce volontaire ? Beaucoup sont divisés, comme le skipper vendéen Jean-Luc Van den Heede. "C'est étonnant, moi j'ai rigolé ! Quand la boîte des Sables-d'Olonne fait une affiche, en général, elle m'appelle et ça permet d'éviter quelques petites erreurs... Là, visiblement, ils n'ont pas appelé un voileux", explique-t-il en rigolant.

"C'est peut-être une interprétation artistique !", avance le navigateur. "Quand on regarde des tableaux de Dali ou de Picasso, on a parfois du mal à reconnaître une femme ou un animal... Bah là, c'est son interprétation du Vendée Globe", rit-il encore.

Et bien justement, l'art est le parti pris du département, partenaire de l'événement, et du créateur du design. "Ce visuel, on l'a fait dans l'esprit d'un visuel onirique, qui fait rêver les gens, pas du tout dans l'esprit d'un visuel parfait au niveau technique parce que ça on sait le faire, on sait exactement comment positionner un bateau s'il doit être très réaliste, là c'est pas le cas", assure Nicolas Gilles qui a créé le visuel. Une ruse pour transformer la petite polémique en coup de com' ? Dans tous les cas, la prochaine édition promet !