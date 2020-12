Les amoureux du Vendée Globe, Sam Davies et Romain Attanasio, se souhaitent joyeux Noël en mer

Romain Attanasio et Samantha Davies sont le premier couple de skippers du Vendée Globe. Si le Breton d'adoption occupe la 13e place de la course, la navigatrice Britannique poursuit la route hors course. Par vidéo, avec leur fils gardé par ses grands-parents, ils se sont dits joyeux Noël.

Dans les mers du sud, les skippers du Vendée Globe fêtent aussi Noël comme Samantha Davies et Romain Attanasio, le premier couple de navigateurs sur la course. Ils ont laissé en Bretagne leur fils Ruben, âgé de 9 ans, qui est gardé par ses grands-parents. Si la Britannique poursuit la route hors course à bord de son bateau "Initiatives-cœur", à la suite de nombreuses avaries, son compagnon occupe jeudi 24 décembre la 13e place du classement sur son monocoque "Pure-Best Western". Par vidéo, ils se sont souhaités joyeux Noël avec leur fils et ses grands-parents maternels depuis la maison familiale de Trégunc (Finistère).

Des skippers en père Noël

Avant de partir, les navigateurs avaient tout prévu pour ce jour de l'année si particulier quand on est si loin de sa famille. C'est déguisée de lunettes de soleils en forme de sapin, guirlandes autour du cou et chapeau de Noël que Samantha Davies souhaite joyeux Noël. Romain Attanasio est revêtu du traditionnel costume de Père Noël avec une belle barbe blanche.



Un repas de fête

Samatha Davies se prépare à fêter Noël comme il se doit avec un menu de fête. Au menu pour la Britannique de Portsmouth, un plat typique de Noël anglais (lyophilisé) accompagné d’une bouteille de vin rouge sud-africain offerte par un supporter à Cape Town lors de son escale forcée. En dessert, elle respectera la tradition du Christmas pudding préparé par sa mère. Sans compter une playlist spéciale Noël au moment de la dégustation.