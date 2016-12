Vendée Globe : en queue de classement, Romain Attanasio sera le premier à entrer en 2017 !

Un phénomène insolite va se produire ce samedi dans la 8ème édition du Vendée Globe. Les derniers concurrents seront toujours en queue de classement, mais ils vont entrer en 2017 avant les leaders de la flotte !

Alors que les leaders de la course ont déjà commencé à remonter l'océan Atlantique, les 4 derniers concurrents du Vendée Globe vont faire leur entrée dans l'océan Pacifique d'ici quelques heures. Mais pour l'instant, ils se trouvent juste à l'aplomb de l'Australie. Et par le jeu des fuseaux horaires, les Australiens sont toujours les premiers à fêter le Nouvel An, et les Américains les derniers. Même s'il n'est que 17ème au classement, Romain Attanasio aura en quelque sorte de l'avance sur Armel Le Cléac'h et Alex Thomson, car il va entrer en 2017 avant eux ! La bascule dans la nouvelle année se fera à midi, heure française. Alors, le skipper de Famille Mary - Etamine du Lys va-t-il déboucher le champagne à l'heure française ou à l'heure australienne ?