Vendée Globe : la Charente-Maritime derrière Yannick Bestaven pour son anniversaire

Alors qu'il est en plein Vendée Globe, le navigateur rochelais Yannick Bestaven fête ses 48 ans ce lundi 28 décembre en solitaire sur les océans. Pour le soutenir dans sa course, France Bleu La Rochelle a récolté les messages de quatre personnalités de Charente-Maritime.

"C'est un moment où on pense à sa famille et à ses amis alors je lui souhaite une journée calme et rapide et qu'il n'ait pas trop de soucis avec son bateau !". La navigatrice Isabelle Autissier, présidente de WWF France, souhaite un bon anniversaire à Yannick Bestaven ce lundi. Avec d'autres personnalités de Charente-Maritime comme le chef étoilé Christopher Coutanceau, l'athlète amputé des bras et des jambes, Philippe Croizon, et le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine, elle envoie ce lundi à travers les océans un message vidéo au skipper rochelais qui fête ses 48 ans en plein Vendée Globe.

Engagé sur "Maître Coq", Yannick Bestaven réussit une belle course depuis le départ du Vendée Globe le 8 novembre dernier. Lui qui a déjà remporté deux Transats Jacques Vabre dispute son second Vendée Globe sans faillir. Non seulement, il a participé aux recherches qui ont permis le sauvetage de Kevin Escoffier mais il dispute la course en tête depuis plusieurs jours.

Quand on a du plaisir, on va vite.

Isabelle Autissier, comme les autres personnalités rassemblées dans cette vidéo, suit de près le parcours de Bestaven autour du monde. Pour elle, "il fait une bonne course, très fluide en termes de météo." Une journée à la fois paisible et rapide, "c'est des conditions qu'on n'a pas forcément" reconnaît Isabelle Autissier mais "il a l'air d'avoir beaucoup de plaisir à naviguer et c'est important parce que quand on a du plaisir, on va vite."

Le véliplanchiste de Charente-Maritime, Antoine Albeau, lui a aussi apporté son soutien. Marin de l'année 2010, 25 fois champion du monde de sa discipline, Antoine Albeau espère que "ça va super bien gazer", pour Yannick Bestaven.