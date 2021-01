Vendée Globe: le bateau de pêche entré en collision avec Boris Herrmann était basque !

L'équipage du Hermanos Busto n'en revient toujours pas. En campagne de pêche au merlu, le palangrier de 30 mètres d'Ondarroa (Biscaye) a été percuté dans la nuit du mercredi à jeudi par le voilier de Boris Herrmann à 90 milles des Sables d'Olonne. Les 15 marins basques ont mis du temps à comprendre ce qu'il s'était passé. "On a entendu un Boum! On a vu que c'était un voilier mais on n'y voyait personne !" raconte Aitor Badiola, pêcheur et armateur du navire.

Et pour cause, le navigateur dormait. "On l'appelle sur le canal d'urgence 16 et personne ne répond ! Qu'est ce que je dois faire !" Si le palangrier basque est d'acier et sans dégâts majeurs, ils s'inquiètent des conséquences sur un bateau en carbone.

Tu es à une vitesse de 20 noeuds, la nuit, toi tu es en train de dormir, tu percutes un autre navire, et tu dis que c'est sa faute ? Bueno ! (Aitor Badiola, pêcheur du navire percuté)

Le navire de pêche tente de rejoindre le monocoque "mais il continuait sa trajectoire comme si de rien n'était, _on a pensé à un navire de contrebandier !_" se souvient Aitor Badiola. Jusqu'au moment où ils font le rapprochement avec la course autour du monde. "J'ai appelé les secours maritimes en Espagne, puis en France, puis en me rendant sur le site internet du Vendée Globe je lis le récit de la collision et les coordonnées de l'accident, c'est bien nous !"

Polémique

"Le lendemain quand j'ai entendu des déclarations du navigateur insinuant, suggérant que nous n'avions pas d'AIS !..." L'AIS est un système de sécurité pour éviter les collisions, système qui indique la position du navire. "Tout est enregistré, il était bien en marche, c'est facilement vérifiable. Tout était réglo."

A qui la faute ?

_"On était peinés de voir qu'il était peut-être en position de gagner le Vendée Globe et qu'il aurait perdu parce que il y a eu le choc avec nous, mais quand j'ai vu toute cette histoire de système AIS, mince alors ! Hé ! Tu es à une vitesse de 20 noeuds [37km/h], la nuit, toi tu es en train de dormir, tu percutes un autre navire, et tu dis que c'est sa faute ?! Bueno..!" _Ce qui est certain c'est que Boris Herrmann était troisième, et qu'il a fini cinquième.

Malgré cette mésaventure, le Hermanos Busto continue sa pêche - qui est bonne assure son capitaine Josu Zaldunbide. Il rentrera à son port d'attache à Ondarroa samedi.