Vendée, France

Son aventure est arrivée jusqu'aux oreilles des plus hautes autorités religieuses. Le skipper varois, qui a terminé 18ème et dernier de la dernière édition du Vendée Globe, à cours de vivres après 124 jours de mer, a été invité à participer à une audience solennelle du mercredi du pape François. A la fin de cette audience, il devrait pouvoir échanger avec le Saint-Père et faire bénir sa clef des océans. Une clef très sommaire qu'il a fabriquée à bord de son bateau avec un cintre et des bouts de bois et qui a symbolisé son passage du Cap Horn. A l'arrivée, il l'avait offerte au directeur de course, Jacques Caraës. Elle a ensuite rejoint le sanctuaire de Rocamadour (Dordogne) aux côtés de la Vierge noire qui protège les marins et les aventuriers. Elle y retournera après son escapade au Vatican.

Le Vendée Globe mène à tout, même au Vatican

C'est un immense privilège. Le pape est le berger de l'humanité. Le Vendée Globe mène à tout ,même au Vatican. C'est complètement incroyable et le rencontrer c'est un immense honneur, c'est pur cela que j'ai voulu y aller avec ma famille" Sébastien Destremau

Pendant la course, Sébastien Destremau n'avait embarqué qu'un seul livre à bord de son monocoque: la Bible. Il avait aussi assisté à une messe aux Sables d'Olonne avant le départ de son tour du monde en solitaire et sans escale.

Ayant appris que la tradition veut que l'on offre un cadeau au pape, il a prévu de lui donner son livre "Seul au monde" dans lequel il raconte son aventure. Le navigateur âgé de 53 ans espère bien être au départ de la prochaine édition du Vendée Globe le 8 novembre 2020.