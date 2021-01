Vendée Globe : un morbihannais de 23 ans va-t-il trouver un stage grâce au jeu Virtual Regatta ?

En ce moment, les skippers du Vendée Globe entament, pour le groupe de tête, la remontée de l'Atlantique pour rallier les Sables d'Olonne. Dans le même temps, plus d'un millions de joueurs s'affrontent sur une simulation de la légendaire course au large via le jeu Virtual Regatta. Parmi ce million de joueurs, un jeune morbihannais tire son épingle du jeu.

Il a 23 ans, et s'appelle Nils Dumard. Fraîchement titulaire d'un master 2 en droit européen à Rennes, l'étudiant originaire de Crac'h à côté d'Auray n'est pas un spécialiste de la voile. "J'ai du en faire un peu à l'école quand j'atais petit, mais je ne sais pas naviguer" avoue-t-il. Si ce n'est pas sa première participation à une course sur Virtual Regatta, il a décidé de jouer ce Vendée Globe, encouragé par la participation d'amis et de membres de sa famille.

Nils Dumard a occupé la première place du jeu Virtual Regatta pendant quelques, jours, et est resté dans le Top 3 plusieurs semaines © Radio France - Nils Dumard

Il a mené la course pendant un temps

E t très vite, il s'est pris au jeu : "ça peut être très chronophage ! Il y a des fichiers météo qui sortent à 1h et 7h du matin, donc dans les passages un peu difficile comme le passage du Cap Horn ça m'arrivait de me lever la nuit pour vérifier que la bateau avançait droit et qu'il ne fonçait pas sur la côte et pour affiner la trajectoire avec les nouveaux fichiers."

Le Cap Horn, un très bon souvenir pour Nils : "Autour du Cap Horn j'avais réussi à monter à la première place. Je n'y suis pas resté longtemps, après j'alternais entre la 2e et la 3e. Pendant deux semaines, j'étais dans le Top 3. Au Cap de Bonne Espérance j'étais dans le Top 50, donc on a des 'guides' devant qui ouvrent la route et c'est plus simple pour faire des choix. Mais le Top 3 c'est plus dur, il faut prendre ses décisions seul sans personne devant donc c'est plus difficile."

Un stage grâce au jeu ?

Aujourd'hui, Nils est redescendu au niveau du Top 250 sur le million de participants. Mais le jeune homme a profité de son passage dans le Top 3 : "Comme je sais que les premiers bateaux sont visibles de toute la course, je me suis dit avec quelques amis que ce serait sympa de changer mon pseudo pour m'appeler 'NilsChercheUnStage', vu que je viens de terminer un stage et que j'en cherche un nouveau." En effet, Nils a terminé récemment un stage à Bruxelles et en cherche un autre dans le droit ou les Affaires Européennes. "Presque tout de suite j'ai reçu pas mal de messages de gens qui faisaient la course. Des messages sympas, de gens qui voulaient m'aider, qui demandaient dans quoi je cherchais, qui me souhaitaient bonne chance dans mes recherches... J'ai eu quelques pistes, je n'ai pas encore trouvé le stage mais ça m'a permis d'envoyer quelques CV !"