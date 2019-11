Vendée : il est en train de réunir 400 000 euros pour construire un orgue dans l'église de son village

Yves Rousseau, ancien directeur du conservatoire de Lille et ex-délégué général du choeur de Radio France, s'est lancé dans un projet fou : réunir 410.000 euros pour faire construire un orgue dans l'église de Vouvant, où il s'est installé pour sa retraite. Et il est en passe d'y arriver.

Vouvant, France

Le petit village de Vouvant, 860 habitants dans le Sud-Vendée, classé plus beau village de France aura bientôt un orgue monumental de dix mètres de haut dans son église. Le tout grâce à un passionné de l'instrument, qui est venu prendre sa retraite en 2015 dans le paisible village du Sud-Vendée.

Quand je suis arrivé en 2015, comme c'est ma passion, je suis allé voir le maire, je suis allé voir le curé, j'ai dit : il n'y a pas d'orgue, il faut un orgue pour l'église de Vouvant

Yves Rousseau a dirigé le conservatoire de Lille. Il a été délégué général du choeur de Radio France. Et cet hyperactif s'entiche de ce nouveau combat. Il convainc d'abord deux mécènes et met sa fortune personnelle dans l'aventure. Puis il lance une souscription, commence à rappeler toutes ses connaissances du milieu musical. Au village, aussi, chacun donne ce qu'il peut.

320 000 euros déjà récoltés

"On a des dons qui viennent de 38 départements, d'autres de l'étranger. Et ils sont 146 en Vendée, dont presque la moitié son des Vouvantais", assure Yves Rousseau. En tout, il a déjà récolté 320.000 euros. Et tant mieux. Car l'homme a déjà lancé la construction de l'orgue, chez un facteur d'orgue en Seine-et-Marne.

Je boue littéralement d'impatience, ce qu'il faut savoir c'est que la fine fleur des organistes va venir pour l'inauguration

D'autant que l'arrivée prochaine de l'orgue a précipité les travaux de l'église, classée monument historique depuis le XIXe siècle. Elle n'était pas assez solide pour accueillir l'orgue en toute sécurité. C'est ce qui a poussé l'architecte des bâtiments de France à lancer de grands travaux de restauration de l'intérieur de l'édifice.

L'église rénovée grâce à l'orgue

Pour le maire de la commune, Jacky Roy, qui ne dépensera pas un kopeck pour l'arrivée de l'orgue, "c'est fabuleux, l'utilité de ce genre de projet, c'est d'apporter une vie culturelle dans la commune, et que ce village ne soit pas juste un musée sans vie dans la commune".

L'orgue doit arriver dans l'église dès le printemps prochain. Et comme l'homme est du métier, il a invité les meilleurs organistes de France pour l'inauguration en juin. L'organiste de Notre-Dame-de-Paris, orphelin depuis l'incendie, est déjà prévu pour l'inauguration. Ensuite, c'est lui, Yves Rousseau, organiste de paroisse depuis ses 13 ans, qui jouera sur son orgue pendant la messe tous les dimanche.