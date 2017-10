Vendée : la truie Marcelle va finir ses jours dans un refuge et n'ira pas à l'abattoir

La Fondation Brigitte Bardot va prendre en charge une truie dans un de ses refuges. Elle appartient à une famille d'agriculteurs de Moutiers-les-Mauxfaits qui ne voulaient pas voir leur animal finir dans un abattoir.

Marcelle, une belle truie noire de trois ans, ne finira pas sa vie à l'abattoir mais dans un refuge de la Fondation Brigitte Bardot à Montpon en Dordogne. Des bénévoles vont récupérer l'animal ce vendredi dans une ferme de Moutiers-les-Mauxfaits en Vendée. La famille d'agriculteurs a demandé l'intervention de l'association car elle n'avait pas envie de voir son animal prendre la route d'un abattoir.

Marcelle est devenue un animal de compagnie

Très attachés à Marcelle, ses propriétaires la considéraient comme un animal de compagnie, le cochon pouvait se promener où il voulait sur l'exploitation, il était en liberté, il n'était jamais attaché, "on le caressait, il avait même son petit couchage pour dormir" raconte Noémie, 19 ans, la fille des agriculteurs. Marcelle aimait jouait avec les vaches et elle a commencé à déprimer quand le troupeau a été vendu tout récemment. "Elle s'est sentie un peu seule, on la gratouillait mais ça ne suffisait pas" explique Noémie.

La famille s'est donc résolue à se séparer de Marcelle la truie et elle a fait appel à la Fondation Brigitte Bardot.