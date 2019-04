Vendée : le "canard de Challans" n'est pas que dans l'assiette, il traverse aussi la route

Challans, France

Le canard de Challans ne se balade pas que dans les assiettes des plus grands restaurants parisiens. Il traverse aussi la route ! Ce weekend, le maire de la commune voisine de Saint-Hilaire-de-Riez, Laurent Boudelier, a posté sur sa page facebook une photo d'un spécimen de l'animal, accompagné de sept canetons, qui traversaient la route devant ses roues. Le tout accompagné de la légende : "Quand on arrive à Challans...".

Le canard de Challans, race spécifique à cette zone marécageuse de la Vendée, est servi notamment à La Tour d'Argent, l'un des grands restaurants parisiens. Selon la mairie de Challans, "la zone d'élevage du canard de Challans est relativement étroite et s'étend dans les marais côtiers sur 35 kilomètres le long du littoral et 15 kilomètres dans les terres au nord de la Vendée. Cette région convient parfaitement à cet animal de par son climat tempéré, son sol marécageux alimenté en eau par les canaux qui descendent de la Loire et du Lac de Grand Lieu et les sels minéraux présents dans l'eau et le sol".