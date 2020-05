Vendée : la mystérieuse fiole de Saint-Urbain

Une fiole mystérieuse en Vendée, à Saint-Urbain ! Cet hiver, la mairie réaménageait l’ancien monument aux morts qui se trouvait au milieu du cimetière. Pendant les travaux, un coffre en bois a été découvert avec, à l’intérieur, plusieurs objets.

Une fiole scellée avec une lettre à l'intérieur

Le maire de la commune, Didier Buton, raconte ce qu'il s'est passé : "En creusant l'employé municipal fait un trou et à l'intérieur il y a un coffre en bois. En ouvrant, on trouve une tunique, une médaille et une petite fiole mystérieuse, fermée hermétiquement, avec un courrier à l'intérieur". Malgré beaucoup d'efforts personne ne parvient à l'ouvrir pour lire le message.

Un coffre issu de la guerre de 1870 ?

Mais l'édile a peut-être une piste pour comprendre : "Un historien m'a appelé pour me dire que ce serait bien que l'on se rencontre, car cette découverte pouvait être en rapport avec la guerre franco-germanique de 1870. C'est un dossier sur lequel il travaille et il pense pouvoir trouver le fameux propriétaire de la tunique." En parallèle, dès que les conditions sanitaires le permettront, la fiole sera envoyée au conservateur des antiquités et des objets d’art du département de la Vendée. Et en attendant de découvrir d'où vient cette fiole, chacun peut laisser libre cours à son imagination.

Tunique retrouvée dans le coffre - Mairie de Saint-Urbain

Médaille retrouvée dans le coffre - Mairie de Saint-Urbain

Médaille - Mairie de Saint-Urbain