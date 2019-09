Vendée : mais pourquoi les huîtres sont-elles si salées ?

Vendée, France

Vos amis qui sont venus sur la côte pour le week-end vous l'ont peut-être dit : "Tes huîtres, elles sont un peu salées, non ?" Vous avez beau leur répondre que "c'est le goût de la mer", ils font la moue, et ils ont raison : les huîtres sont bel et bien plus salées cette année en Vendée.

Quand elles manquent d'eau douce, le goût en est renforcé. Elles ne sont pas plus salées, mais plus iodées, parce que l'huître a filtré moins d'eau de pluie"

- Kathleen, ostréicultrice à Beauvoir-sur-Mer

La faute à la sécheresse, qui a touché les parcs ostréicoles de tout le département. Moins de pluie dans les parcs à huîtres, c'est moins d'eau douce pour les coquillages. Et ça se ressent sur le goût.

Les moules plus petites

Le manque d'eau douce touche non seulement les huîtres, mais aussi les moules et autres coquillages, qui peuvent être pour certains plus petits même si leur coquille est de taille normale.

Les coquillages ont besoin d'apports d'eau douce et d'eau salée, et l'eau douce apporte des nutriments au plancton qui va ensuite nourrir l'huître"

Pas forcément un problème, puisque Carole, poissonnière au marché de La Roche-sur-Yon l'assure, "les clients aiment quand c'est salé". Dans le cas contraire, préférez les huîtres de la baie de l'Aiguillon, qui bénéficient de l'eau douce apportée par la Sèvre niortaise. Même en année de sécheresse.