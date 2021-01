Vendée : un alambic à l’ancienne installé à Saint-Urbain

Conserver le patrimoine, présenter une activité traditionnelle aux visiteurs, faire de la pédagogie : ce sont les objectifs affichés par le maire de Saint-Urbain, Didier Buton. La petite commune, située près de Challans, en Vendée, a réactivé son atelier public, c’est-à-dire le lieu dédié à la distillation. Elle a construit un petit bâtiment en bois, équipé selon les normes en vigueur, et sollicité les services d’un bouilleur ambulant, Francis Garnier, originaire de Challans.

Un lieu avant tout convivial © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Le professionnel y a installé son alambic, deux belles machines en cuivre, chauffées au bois. Autant dire que le lieu est particulièrement chaleureux ! Il a commencé à fonctionner il y a quelques jours, en accueillant ses premiers clients et visiteurs.

Des animations et démonstrations en prévision

Désormais, les personnes intéressées, et pas seulement de la commune, peuvent venir faire distiller leurs fruits. Tous les fruits sont possibles, mais il faut savoir les choisir, et aussi les laisser fermenter auparavant, pendant trois à quatre semaines. Donner des conseils, « c’est aussi le ravail d’un bouilleur ambulant », explique Francis Garnier. Il faut donc le contacter, d’autant plus que pour l’instant, c’est sur la base de rendez-vous que fonctionne cet atelier. A terme, il y aura aussi des animations et démonstrations, organisée avec la mairie.

A consommer avec modération ! © Radio France - Philippe Rey-Gorez

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le rappeler, mais là, "il s'agit avant tout de préserver un patrimoine", dit le bouilleur ambulant. Chaque personne a droit à une quantité d’alcool limitée : 20 litres à 50 degrés, qu’il est interdit de vendre. Entre les taxes et le paiement versé au professionnel, il faut compter neuf euros par litre. L’opération dure environ deux heures, par exemple pour 120 kilos de pommes, mais si vous apportez les fruits le matin, n’espérez pas repartir dans la journée. Il faut en effet attendre 18h, c’est une obligation légale, au cas où le service des douanes, viendrait effectuer un contrôle.

Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous : Francis Garnier : 07 70 27 65 44