EN IMAGES : en Vendée, un couple de Saint-Révérend a construit une crèche géante dans sa maison

A Saint-Révérend, en Vendée, Nelly et Christian Jobard agrandissent depuis des années une crèche, installée dans leur salon. Elle est aujourde'hui immense, et ce n’est sans doute pas terminé.

Il n'y a plus beaucoup de place dans le salon de Nelly et Christian !

Ils ont fabriqué une crèche géante dans leur maison... Nelly et Christian Jobard, un couple de Saint-Révérend, n'ont pas beaucoup d'espace, en ce moment... Quatre mois par an, ils exposent leur œuvre, qui occupe aujourd'hui près de dix mètres carrés sur trois mètres de haut dans leur salon. En fait cette crèche grandit d'année en année, à la grande joie de leurs petits-enfants.

La crèche est conservée quatre mois par an © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Ils en rient et le reconnaissent, c'est quand même un peu délirant... « J’aimais bien jouer à la poupée quand j’étais petite, alors, peut-être que c’est ça qui revient », confie Nelly. Au départ, comme beaucoup de familles, ils avaient une crèche classique, et ont commencé à l'agrandir en 2013. Christian explique qu’il voulait faire un village sur le modèle de ce qui se pratique en Provence : « Je voulais des santons, et je me suis un peu laisser déborder ».

Les personnages sont achetés tout faits, mais souvent transformés. Il y en a aujourd'hui 200, et aussi 200 animaux.

Un marais salant et sa bourrine © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Le reste, c'est Christian qui le fabrique. Des arbres, par exemple, un port avec son phare, ou encore un marais salant et des maisons, beaucoup de maisons : « Les premières étaient en bois. Je les ai transformées l’année dernière, et recouvertes d’argile, que je peins après. Aujourd’hui, j’utilise plutôt du carton ». Christian récupère aussi des petits moteurs de jouets pour créer des personnages animées, ou encore un moulin à eau.

Pour ce qui est des animaux de la ferme, il y a tout ce qu'il faut, les animaux du désert sont là aussi. Alors, aujourd'hui, Nelly et Christian complètent leur collection de métiers, forgeron, boulanger, crêpière, tanneurs, et d’autres sont déjà prévus pour l’année prochaine. Bref, ils ne sont pas près de s'arrêter. Tout simplement parce que ça les amuse beaucoup…

Et si vous voulez admirer cette crèche, vous pouvez prendre rendez-vous pour la visiter. 06 23 33 70 76