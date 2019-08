Vendée : un Haut-Savoyard de 15 ans parcourt à vélo 1.030 kilomètres et décroche un stage au Puy du Fou

Vendée, France

Le 6 mai dernier, Gabriel, un Haut-Savoyard de 15 ans, envoie une lettre à la direction du Puy du Fou en Vendée et lance un défi à son directeur. "Si je relie à vélo ma commune Menthon-Saint-Bernard au Puy du Fou, vous me prenez en stage pendant une semaine". La direction du grand parc vendéen a dit banco. Le 6 août dernier, le collégien s'élance à vélo avec son père, direction la Vendée. Ensemble, ils empruntent la voie verte et longent le Rhône et la Loire. "Nous avons fait du camping sauvage" affirme son père François-Xavier. Le duo parcourt 1.030 kilomètres en 16 jours. "J'ai un peu musclé mes mollets" glisse Gabriel.

Une arrivée triomphale au Puy du Fou

Ce jeudi, Gabriel a rallié sous le soleil le Puy du Fou. Il a été accueilli par l'équipe de direction devant l'entrée principale. L'adolescent a été chaleureusement applaudi. "Gabriel est un garçon qui a des tripes. Son courrier m'a touché. Il a relevé son défi. C'est avec plaisir que nous l'accueillerons en stage pendant une semaine en février prochain" précise Laurent Albert, le directeur général du Puy du Fou. Passionné de théâtre, Gabriel rêve de devenir cascadeur au Puy du Fou. "Dans quelques années, Gabriel sera peut-être sur scène au Puy du Fou. Il a le caractère pour" conclut Laurent Albert.

En attendant, l'adolescent et son père vont profiter pendant quelques jours du grand parc vendéen.