Vendée : un institut de beauté mobile à Challans

Julie Martin, 36 ans, est esthéticienne depuis 17 ans. Il y a deux mois, elle s'est installée à son compte, elle se rend chez ses clientes mais les reçoit dans son propre salon : un institut aménagé dans un camping-car. Lumières tamisées, odeur de monoï, musique d'ambiance zen, à l'intérieur le moindre centimètre carré est exploité : "On a tout refait avec mon beau-père, au milieu vous avez une table amovible où s'allongent les clientes, les produits sont dans les placards du haut et les appareils sont fixés pour qu'ils ne bougent pas quand je suis en route", explique l'esthéticienne.

Lumières tamisées, odeur de monoï, musique d'ambiance zen, à l'intérieur le moindre centimètre carré est exploité. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Un institut ambulant pour les villages sans salon de beauté

Julie propose les même prestations que dans un salon de beauté classique. Elle se déplace chez ses clientes dans un rayon de 20 kilomètres maximum autour de Challans et deux jours par semaine, se rend dans des villages où il n'y pas d'institut. Ce jour-là l'esthéticienne part à 5 kilomètres de chez elle et se gare dans le jardin d'une cliente.

Katie a réservé un rendez-vous pour un soin du visage d'une heure. "C'est très pratique, témoigne-t-elle. On court tout le temps à droite à gauche avec les enfants, là pas besoin de courir et comme ça au moins on a un moment pour soi."Un service bienvenu aussi pour les personnes qui peuvent difficilement se déplacer de chez elles.

Moins chers qu'en institut, ses tarifs sont malgré tout un peu élevés qu'à domicile indique l'esthéticienne, le soin d'une heure du visage par exemple est à 55 euros, les 20 minutes de massage du dos coûtent 25 euros. Les informations pratiques se trouvent sur son site internet.