Vendée : une mère de famille remporte 2 millions d'euros au loto

C'est un joli cadeau fait à une nouvelle famille vendéenne. Joueuses régulières, une maman et ses deux filles ont validé le ticket de leur vie, samedi 15 février. Ou plutôt, la grille flash de leur vie ! Toutes trois ont découvert la nouvelle en regardant le tirage en direct, le reçu dans les mains. "L'émotion était à son comble, il y a eu des pleurs mélangés avec de la joie", raconte la maman à la Française des Jeux., "on se dit qu'on a plus besoin de compter, c'est un vrai cadeau du ciel." Cette somme constitue le quatrième plus gros gain jamais gagné dans le département.

Un ticket bien caché

En attendant de toucher le gros lot, les trois femmes avaient soigneusement caché le ticket gagnant sous un tas de papiers, dans le salon. Une manière de s'assurer que personne ne dérobe leur précieux bout de papier. Désormais, elles peuvent voir l'avenir sereinement et ont pour projet de rénover leur maison et d'acheter un bien immobilier.

Il y a près d'un mois déjà, un Vendéen avait empoché 9 millions d'euros. Le record, pour le département est toujours détenu par un joueur de Bellevigny. Le 30 mai 2018, cet habitant avait remporté 12 millions d'euros en jouant au loto.