Vendée : une vidéo du foyer de Saint-Pierre-du-Chemin fait le buzz !

Saint-Pierre-du-Chemin, petite commune vendéenne, fait le buzz sur internet grâce à une vidéo. Elle a été réalisée par les 45 jeunes du foyer. Ils ont voulu avant tout s'amuser en faisant la pub de leur bourgade de 1500 habitants. Et ça a marché, des milliers d'internautes l'ont visionnée.

C'est l'histoire d'une petite commune vendéenne de 1500 habitants qui fait parler d'elle sur internet. Une vidéo publiée le 29 mai dernier par le foyer des jeunes de Saint-Pierre-du-Chemin cartonne sur les réseaux sociaux.

Plus de 600 000 vues sur internet

Elle a été réalisée par les 45 jeunes du foyer pour leur spectacle de fin d'année. Au départ, cette vidéo devait donc rester confidentielle. "C'était pas le but d'en faire une promotion pour la ville, on voulait juste s'amuser et passer du bon temps," explique Paul Sarrazin, le président du foyer. Mais la vidéo est victime de son succès.

Tout le monde nous en a parlé, nous a dit qu'elle était super, on l'a alors mise sur Youtube et depuis ça marche super bien"- Paul Sarrazin, le président du foyer

La vidéo a été visionnée près de 600 000 fois sur Facebook. Il y a aussi 36 000 vues sur Youtube.

La vidéo se veut plutôt drôle, à prendre au second degré. C'est en tout cas comme ça que l'a imaginée Sylvain Barré. "Ça raconte l'histoire d'un gars de Saint-Pierre-du-Chemin qui, depuis qu'il est au foyer, "pécho" toutes les filles, souligne le réalisateur de la vidéo.

Les jeunes se moquent aussi gentiment de leurs voisins des Deux-Sèvres en expliquant qu'ils "ne connaissent pas internet, n'aiment pas les mogettes". "Il fallait absolument parler d'eux, on habite juste à côté", rigole Sylvain Barré.

Ça met en avant les petites communes vendéennes dont on parle peu, c'est super" - Sylvain Barré

Et peut-être que la vidéo va amener des touristes dans la commune vendéenne. Le site Topito en a parlé sur sa page Facebook. Et le magazine a même écrit : "Vous allez avoir envie d'aller à Saint Pierre du Chemin... Et ce serait mérité. Nous on valide."