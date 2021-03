Vendenheim maintient son carnaval 2021 mais l'adapte aux conditions sanitaires

Le service animation de la commune avait décoré pour la circonstance cinq véhicules, qui ont sillonné en musique les rues quasi-désertes de Vendenheim ce dimanche après-midi.

La Ville de Vendenheim avait peu communiqué sur ce "carnaval au balcon", qu'elle voulait réserver à ses administrés, pour limiter la fréquentation et les risques de "cluster". L'un des chars transportait d'ailleurs un exemplaire géant du virus du Covid, doté de ses picots.

Défilé de carnaval à Vendenheim © Radio France - Corinne FUGLER

Une façon de redonner le goût de la fête à des Fédinois privés depuis des mois de distractions.

Finir les vacances sur une note gaie

Le maire de Vendenheim, Philippe Pfrimmer, déguisé lui aussi, conduisait l'un des fourgons, celui réservé à l'orchestre : "ça fait tellement longtemps qu'on est empêché dans toutes nos actions ! On a décidé de faire quand même un petit corso pour que les enfants puissent profiter du carnaval et de leur dernière journée de vacances."

"On veut absolument éviter les grands rassemblements. On a demandé à nos habitants de rester devant leur maison. On s'invite dans leur quartier!"

Les gendarmes ont tout de même fait un crochet par Vendenheim pour s'assurer que les distances entre spectateurs étaient bien respectées et que le défilé ne générait pas d'attroupements.

Un virus géant promené dans les rues de Vendenheim © Radio France - Corinne FUGLER