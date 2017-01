Vendredi 13 : découvrez les cinq plus gros gains au loto en Limousin

De nombreux superstitieux joueront au loto ce vendredi 13 janvier, l'un des deux vendredis 13 de cette année 2017. En attendant, voici les cinq plus gros gains de l'histoire du loto dans notre région.

Faîtes-vous partie de ces gens qui succombent le vendredi 13 ? Allez-vous céder à la superstition qui fait de cette date un jour à part ? Allez-vous, vous aussi, jouer au loto ou acheter un jeu à gratter ? En tout cas, ce vendredi 13 janvier 2017 ne devrait pas échapper à la tendance : c'est le genre de journée où l'affluence est record pour les jeux.

Six millions de joueurs au loto le vendredi 13

Pour ce premier vendredi 13 de l'année 2017, avant celui du mois d'octobre, la Française des Jeux promet 13 millions d'euros minimum à celle ou celui qui trouvera les cinq bons numéros et le numéro chance. Illustration du phénomène "vendredi 13" : six millions de personnes jouent au loto ce jour là, selon la FDJ, contre 2 à 3 millions d'habitude. Et globalement, dans la semaine d'un vendredi 13, le chiffres d'affaires de la société bondit de 20% par rapport à une semaine classique.

13 millions remportés à Saint-Yrieix... un vendredi 13 !

En Limousin, le plus gros gain au loto jamais enregistré reste celui des 13 millions gagnés vendredi 13 août 2010 à Saint-Yrieix-la-Perche, en Haute-Vienne. Suivent les 7 millions empochés à Neuvic, en Corrèze, le 22 août 2015. Les 4 millions remportés le 12 mai 2007 à Guéret, en Creuse, complètent le podium. Aux quatrième et cinquième positions, on trouve deux gains en Corrèze : 3.160.778€ à Brive le 05 décembre 2001 et 3.070.722€ à Malemort le 28 mai 1997. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, le plus gros gain au loto a été remporté le 19 mai 2014 à Libourne, en Gironde, avec une somme de 23 millions d'euros !