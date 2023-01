Vendredi 13 : la tauromachie et ses superstitions

Les plus superstitieux d'entre vous l'auront évidemment noté : voici venir dans notre calendrier un... vendredi 13. Pour les uns, c'est synonyme de chance, pour d'autres à l'inverse ça laisse augurer d'une journée de galère. Certains vont jouer au loto, d'autres vont fuir les chats noirs, éviter les échelles ou même carrément se terrer dans leur maison. En tout cas pour ceux qui croient aux superstitions. Et s'il est un milieu dans lequel elles occupent une place importante, c'est bien celui de la tauromachie.

Les exemples ne manquent pas comme le confirme le matador de toros nîmois Tibo Garcia. Notamment une couleur : le jaune, qui "porte malheur." Le novillero nîmois Solal Calmet dit "Solalito" confirme : "à l'époque où on brûlait les condamnés à mort, en Espagne on les enduisait de soufre. Et les condamnés à mort étaient juste en tenue jaune. Ce qu'est le vert au théâtre est le jaune en tauromachie". Solalito qui ajoute : "N'importe quel chapeau ou casquette sur le lit, c'est interdit. Les chaussures sur une table évidemment. Aussi, le matador dort toujours avec ses épées la veille d'une course".

France Bleu Gard Lozère s'est rendu dans les arènes de Garons, près de Nîmes, lors d'un entraînement. Ne pas poser une montera sur le lit, dormir avec ses épées la nuit avant la corrida ou encore toujours laisser une lumière allumée avant de quitter sa chambre d'hôtel pour être sûr d'y revenir après la course, sont les superstitions les plus courantes. Irrationnel bien sûr mais indispensable ...

