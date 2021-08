Vendredi 13 : un engouement pour la voyance en Dordogne depuis la crise sanitaire

Le vendredi 13 soulève plein de superstitions: jour de chance ou de malchance ? De plus en plus de Français se tournent vers le spiritisme et la voyance. A Périgueux, en Dordogne, les voyantes constatent une hausse de la fréquentation depuis la crise sanitaire.

Dans l'arrière-boutique de son magasin, Clémence accueille ses clients dans un divan. Elle exerce à plein temps en tant que voyante depuis sept ans. Connue dans le milieu, elle consulte via toutes les plateformes possible, par téléphone, à la radio, en visioconférence... Si elle n'a jamais manqué de clients, depuis un an et demi elle constate que de nouvelles personnes l'ont contactées : "Avec la pandémie et les confinements, les gens ont eu le temps de réfléchir à leurs vies, de se poser des questions. Certains ont vécu des périodes vraiment très difficiles. Ils se tournent vers moi pour avoir un avis objectif."

Une nouvelle clientèle en quête de sens et qui cherche des réponses partout. Après la séance, ils achètent des livres de développement personnel que vend le mari de Clémence. Ces livres remplis de phrases positives et de conseils sont censés aider les lecteurs à accomplir leurs objectifs.

Un simple effet de mode ?

A quelques pas de la boutique de Clémence, Vanessa guide elle aussi des personnes en pleine reconversion. Médium-énergéticienne depuis neuf ans, elle décide d'ouvrir avec son compagnon une boutique ésotérique, en septembre dernier. "Tout le monde nous disait qu'on était fou de faire ça maintenant, en pleine pandémie. Mais on a décidé de croire en nos rêves et ça a marché !".

Le succès de la boutique est tel qu'ils sont obligés de déménager. En mois d'un an, la boutique de Vanessa passe d'un local de 20m2 a presque 100m2 et double son chiffre d'affaires. "Les clients viennent pour notre large choix de pierres. La labradorite se vend très bien. C'est une pierre de protection qui absorbe les émotions négatives", explique-t-elle en faisant tourner la fameuse pierre entre ses doigts.

Un engouement pour les métiers du bien-être

Au-delà des questionnements qu'ont pu soulever les confinements auprès des périgourdins, Vanessa pense qu'un changement de mentalité est en train de se produire: "Les gens se posent de plus en plus de questions et se tournent vers les métiers du bien-être. Des magasins comme le nôtre il va y en avoir de plus en plus et partout en France".

En effet, selon un sondage IFOP fait en décembre 2020, 58 % des Français, tout âges et sexes confondus, croient au moins en une branche des "sciences parallèles" telle que l'astrologie et la voyance.