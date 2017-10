Vendredi 13, le jackpot pour le casino d'Aix-les-Bains

Pour le second vendredi 13 de l'année 2017, les joueurs seront comme toujours nombreux à tenter de décrocher le gros lot. Le casino Grand-Cercle d'Aix-les-Bains s'attend à une fréquentation en hausse de 30%.

L'origine de la superstition n'est pas très claire, mais qu'il soit synonyme de poisse ou de chance, pour beaucoup ce n'est pas un jour tout à fait comme les autres. Pour le second vendredi 13 de l'année, après celui de janvier, les joueurs seront nombreux à tenter de décrocher le gros lot. La Française des Jeux l'a bien compris, et les casinos aussi. Le casino Grand-Cercle d'Aix-les-Bains attend plus de 2.000 joueurs.

Le casino attend prés de 2.000 joueurs ce vendredi. 90% d'entre eux joueront aux machines à sous. © Radio France - Nicolas Peronnet

Fréquentation en hausse de 30%

2.000 joueurs, c'est beaucoup plus qu'un vendredi classique. "Et même plus qu'un samedi" pour Boris Brichet, le directeur des machines à sous, "les gens viennent dès l'ouverture à 9h, ils espèrent un jour de chance. Je ne pourrais pas dire si c'est vrai ou faux, mais ils y croient énormément. Pour nous c'est une journée exceptionnelle".

Chaque vendredi 13, "la fréquentation du casino augmente de 30%" ajoute le directeur Christophe Guérin, "des joueurs réguliers qui vont passer un peu plus de temps, et des nouveaux qui font de ce jour là une sortie, comme le 31 décembre. Nous faisons environ 90% de notre chiffre d'affaire sur les machines et les roulettes électroniques".

Comme la française des jeux, le casino fait tout pour entretenir le mythe, à grand renfort d'opérations spéciales. Des viennoiseries et des apéritifs seront offerts aux joueurs, et une "roue de la chance" pour remporter des petits cadeaux a été installée à l'entrée de la salle de machines à sous.