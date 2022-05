"Vendredi 13 mérite de renaviguer" : on prend des nouvelles du voilier entre mythe et malchance

Vendredi 13, date superstitieuse à ne pas rater pour les joueurs de loto. Mais dans le monde de la navigation, c'est un nom qui amène bien d'autres références. Le nom d'un bateau mythique. Un voilier trois-mâts construit pour la course au large en solitaire dans les années 70, et qui connut de multiples vies. Très vite dépassé par la puissance des catamarans, le Vendredi 13 est devenu un voilier de plaisance avant de finir, épave, devant la base Sous Marine à Bordeaux. Il fait depuis 2016 l'objet d'un projet de restauration.

Des mensurations hors normes pour son époque

39 mètres de long et 25 tonnes. Conçu en 1972 pour s'élancer à l'assaut de la Transat anglaise, c'est le plus long voilier skippé par un seul homme à son époque. Un défi que souhaite relever Jean-Yves Terlain. Le nom du bateau, vendredi 13, est en fait le porte-bonheur de son financeur, un certain Claude Lelouche (sa société de production s'appelle Les films 13). Chiffre qui ne portera pas autant de chance au bateau.

A son bord, Jean-Yves Terlain prend le départ de la Transat à Plymouth en 1972. Le skipper rencontre des difficultés des problèmes de gréement et termine deuxième, derrière Alain Colas et son trimaran Manureva. En 1976, nouveau départ de la Transat, mais cette fois avec Yvon Fauconnier, qui finit par abandonner, blessé. Ce monocoque géant a été conçu trop tard : au même moment arrivent les catamarans et autres multicoques, bien plus maniables et rapides.

La plaisance, l'humanitaire puis l'abandon

Le Vendredi 13 démarre une seconde vie en plaisance de luxe. Se succèdent à son bord les personnalités, comme Johnny Halliday. En 1990, le bateau est restauré à Brest et part pour une mission humanitaire en URSS. Le 13 distribue des livres tout au long de son périple jusqu'à Yalta. Quelques années plus tard, la coquille du 13 arrive à Bordeaux pour y être exposée mais son épave s'abîme ensuite devant la base sous-marine jusqu'à son rachat par Norbert Fradin. Entre-temps, l'homme d'affaires bordelais a été contacté par un passionné, à la tête de l'association bretonne "Rêve de Sens" qui est persuadé de pouvoir redonner vie au bateau et le remettre à flots. Son association récupère la charge de la restauration en 2016. Un an plus tard, les travaux patinent, les deux parties se brouillent et le chantier est arrêté.

Toujours le projet de le remettre à flot

Le bateau est déplacé dans un lieu privé pour y être expertisé. Son état de détérioration avancé et sa composition, en "sandwich" fibre de verre et mousse polyuréthane, rend le chantier d'autant plus complexe. Certaines parties doivent être entièrement changées. La pandémie repousse encore la reprise du chantier. Le trois-mâts est toujours à Bordeaux, mais sur un site privé. Aujourd'hui, l'entrepreneur bordelais, qui finance tout lui-même, axe ses investissement sur deux autres bateaux historiques, l'America II et le Cupidon fou, un bateau en bois construit à Lormont par les Chantiers Bonnin Frères pour le baron Philippe de Rothschild ; aujourd'hui classé. Eux aussi doivent être remis à flots, pour être exposés dans le port près du Musée Mer Marine de Bordeaux et, pourquoi pas, participer à des courses de bateaux historiques. Ces chantiers avancent bien et Norbert Fradin souhaite se consacrer à Vendredi 13 dès l'année prochaine avec pour espoir de le voir renaviguer un jour.