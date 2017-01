A Vendres ce boulanger met des diamants dans ses galettes

A Vendres près de Béziers, un pâtissier a décidé de faire gagner des diamants a ceux qui trouveront une fève spéciale dans leur galette.

C'est une galette pas comme les autres que propose Damien Kroupa de la boulangerie "Kroupa" de Vendres. Cette année il a décidé de faire gagner des diamants a ses clients. Parmi les fèves classique il a glissé dans deux galettes différentes, une fève qui représente un diamant, celle-ci permettant de retirer le bijoux à la boulangerie.

L'idée c'est de proposer en plus de la fève classique, la possibilité de trouver une fève qui fait gagner un bijoux."

Un couple de boulanger qui espère attirer du monde © Radio France - Fabien FOUREL

Les diamants de 0,10 carats valent chacun 150 euros. En plus il y a aussi une parure d'un bijoutier biterrois a gagner. Le pâtissier espère attirer plus de clients et valoriser le travail artisanal.

Les diamants d'un bijoutier Biterrois - Damien Kroupa

Il n'y a qu'un artisan qui peut faire une galette de qualité. C'est un bon moyen pour mettre en valeur nos galettes et nos pâtisseries. Je suis persuadé que cet investissement je le retrouverai dans mes ventes."

Et depuis quelques jours les clients sont plus nombreux, ils n'attendent même pas d'être sorti de la boulangerie pour vérifier s'ils ont gagné. Certains qui n'achetaient pas forcément de gâteau des rois en boulangerie viennent pour tenter leur chance.

Le panneau devant la boulangerie attire les curieux © Radio France - Fabien FOUREL

Je n'achète jamais de galette tout seul mais deux diamants a gagner ce n'est pas rien. Je tente ma chance et si je ne gagne pas tant pis."

En tout, la pâtisserie produira 500 galettes sur le mois de janvier. Pour tenter votre chance il vous suffit de prendre une galette à 15 euros.

Galettes ou royaumes il faut choisir © Radio France - Fabien FOUREL

Nous à la rédaction nous avons tenté notre chance, sans succès hélas. Mais d'autres ont été beaucoup plus chanceux hier, la première fève a été trouvée.

Allez, on est pas mauvais joueurs, on vous met ici même la carte avec l'adresse de la boulangerie. Bonne chance à vous !