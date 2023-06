Venez en pyjama dans cette boulangerie de Loire-Atlantique, on vous offre les croissants

Client fidèle de Délices Gourmands , Tanguy adore l'idée de venir en pyjama à la boulangerie, en échange de viennoiseries : "Je trouve que c'est bien, ça change ! On est dans une boulangerie qui est sympa, ça va avec l'ambiance et l'état d'esprit." Et il ajoute dans un éclat de rire : "Je n'ai pas de pyjama mais je vais trouver une solution pour venir, forcément !" Derrière lui, dans la file d'attente, Colette en a peut-être à lui proposer, elle en a plein son armoire : "D'été, d'automne, d'hiver... " En revanche, elle ne viendra pas ce dimanche en pyjama : "Non, je n'oserais pas faire ça !"

C'est la 4ᵉ fois que le patron de la boulangerie Délices Gourmands, David Guiho, organise l'opération "un pyjama porté, deux viennoiseries offertes", sur une idée de la minoterie indépendante Bourseau , à Nozay, où il s'approvisionne. "Les gens jouent le jeu, ils viennent en pilou-pilou, en charentaises, et même avec le rouleau de papier toilette dans la poche de la robe de chambre", raconte-t-il.

"On va essayer de faire se lever les mamans pour la fête des pères !"

Ces clients, on s'en doute, ne se font pas prier pour être pris en photo : "Et encore, on ne fait pas le concours de la plus belle tenue du dimanche matin !" En ce jour particulier, David Guilho espère voir beaucoup de mamans : "Pour la fête des mères, ce sont les papas qui viennent mais là, pour la fête des pères, on va essayer de faire se lever les mamans !"

Il y en a un qui va avoir du boulot, c'est Vincent, le boulanger : 500 croissants à fabriquer contre 300 d'habitude : "On va commencer une heure plus tôt. Surtout qu'on fait tout de A à Z, la pâte, le tourage et la cuisson." Visiblement, ça ne l'embête pas : "Ça va être marrant, on va bien rigoler !"

Vincent s'apprête à fabriquer 500 croissants ce dimanche. © Radio France - Anne Bertrand

Irène, vendeuse depuis 11 ans aux Délices Gourmands, s'amuse déjà aussi à l'idée de servir les clients qui seront en pyjama : "Une fois d'ailleurs, je l'ai fait aussi. Je ne travaillais pas et je suis venue en pyjama avec mes enfants pour gagner les viennoiseries." Mais ce dimanche, elle ne travaillera pas en pyjama : "On va essayer d'être sérieux quand même !", explique-t-elle, hilare. Tanguy a lui, finalement pensé à une solution : "Je vais trouver un déguisement. À dimanche les filles !"

