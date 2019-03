Venez visiter les étonnantes serres de l'université de Bourgogne

Dijon - France

Connaissez-vous les serres de l'université de Bourgogne? Depuis une quarantaine d'années, l’UB entretient sur le campus dijonnais 4 serres qui répertorient -sur environ 600 mètres carrés- près de 1 000 espèces du monde entier. Les plantes que l'on trouve vont du cactus, aux plantes tropicales, aux bégonias, aux fougères en passant par les plantes médicinales et aromatiques. L'université de Bourgogne qui depuis 3 ans a décidé d'ouvrir ses serres au public chaque premier jeudi du mois d'octobre à avril.

Catherine Legrand présente une étonnante fougère tropicale baptisée "corne d'élan" © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais ces serres ont avant tout une vocation scientifique et pédagogique explique Catherine Legrand enseignante en biologie végétale à l'université et co-directrice de ces serres. "Les serres sont vivantes, elles servent pour l'enseignement, et le matériel que l'on produit nous sert pour illustrer nos travaux pratiques".

Catherine Legrand explique que la vocation de ses serres est avant tout pédagogique Copier

Catherine Legrand © Radio France - Thomas Nougaillon

Un équipement pas tout à fait comme les autres et qui permet d'approfondir certains enseignements. "Cela nous permet d'avoir différents échantillons, des algues, des mousses, des fougères. Par exemple si vous regardez la face inférieure de la feuille de cette fougère on devine ses appareils reproducteurs. C'est ce genre de choses que nos étudiants que nos étudiants prélèvent et observent au microscope. C'est vraiment un outil très important pour nous ces serres".

Les bégonias de la serre tempérée © Radio France - Thomas Nougaillon

Des serres où l'ensemble des plantes sont arrosées manuellement! Un sacré boulot selon Catherine Legrand. "Tout se fait à la main. Dans ces serres nous n'avons pas l'arrosage automatique. Chaque matin il y a au moins deux heures consacrées à cette tâche. Cela implique aussi des permanences chaque week-end et pendant les vacances d'autant que chaque serre demande des conditions différentes d'arrosage".

S'occuper de toutes ces plantes est un véritable sacerdoce explique Catherine Legrand Copier

Un visiteur lit les panneaux explicatifs de l'exposition © Radio France - Thomas Nougaillon

Pendant que d'autres observent les plantes à l'intérieur d'un bassin © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette plante ressemble à un tapis de bain en train de sécher sur un fil! Elle vient d'Amérique du Sud et est de plus en plus utilisée notamment dans les murs végétalisés. © Radio France - Thomas Nougaillon

Les serres pédagogiques de l’Université de Bourgogne, classées à l’inventaire national des collections botaniques, sont situées au 8 rue du Recteur Marcel Bouchard sur le Campus Montmuzard. Prochaines portes ouvertes le jeudi 4 avril 2019, entre 11h30 et 15h30, le thème abordé sera "la multiplication végétative naturelle". L'entrée est libre et gratuite.

Suivez notre reporter dans les serres de l'université de Bourgogne et prenez-en plein les... oreilles! Copier

Au delà de ces visites, qui sont une aubaine pour les visiteurs, ces serres ont avant tout un intérêt éducatif explique notre journaliste. Copier

Ce lundi 11 mars 2019 à 8h11 retrouvez notre reportage "en longueur" sur ces serres sur France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7). A écouter également en cliquant sur le lien ci dessus.