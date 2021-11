Ces 12.000 musiciens ont interprété ce samedi la Marche slave de Tchaïkovski. Le Guiness Book doit dire dans quelques jours si le record est validé ou non.

Venezuela : des milliers de musiciens réunis pour battre le record du plus grand orchestre du monde

Andrés David Ascanio, 34 ans, a dirigé cette Marche Slave de 12 minutes au total. "_Si une corde se casse, ne vous arrêtez pas_. Si vous perdez la partition, continuez de mémoire, mais ne vous arrêtez pas", a demandé le maestro avant la fin de la répétition pour éviter de mettre le record en danger.

Les 12.000 musiciens du Système national d'orchestres pour la jeunesse du Venezuela, issus de tout le pays, se sont réunis dans la cour de l'Académie militaire du Venezuela à Caracas, alors que la nuit tombait sur la capitale. Le but ? Etablir le record mondial Guinness du "plus grand orchestre du monde". Guinness annoncera dans les dix prochains jours si le Venezuela possède le plus grand orchestre du monde. Le record actuel a été établi en 2019 à Saint-Pétersbourg, en Russie, par un orchestre de 8.097 musiciens.