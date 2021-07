Vente aux enchères exceptionnelle au Château de la Lienne à Saint-Maur

Après le décès en 2019 de son propriétaire Patrick Alès, collectionneur curieux et touche-à-tout, le château de la Lienne à Saint-Maur procède à une vente aux enchères exceptionnelle jusqu’à dimanche d’un millier d’objets, certains très rares.

Le château de la Lienne à Saint-Maur près de Châteauroux se vide.

Depuis ce vendredi et jusqu'à dimanche, le patrimoine de Patrick Alès - propriétaire des lieux décédé en 2019 - est mis aux enchères par ses héritiers. Un millier d'objets de collection : des meubles, des vêtements, des parfums, des tableaux, du vin et même des voitures de collection. Plusieurs dizaines d'acheteurs sur place et en ligne se disputent cette collection hétéroclite.

Des simples bibelots à des œuvres d'exception

Maître Anne-Meillant Jamet commissaire-priseur vit une expérience professionnelle unique "Il y a des bonnes bouteilles de vin. Après, vous aurez les tableaux Pat Alès. Il y a des œuvres qui sont quand même rare, comme le Fernand-Léger, le César, le pichet de Picasso. Quand on commence les études pour devenir commissaire priseur, c'est typiquement les ventes dont on rêve."

