Ventes aux enchères : 1.500 euros pour le casque de ski de Tessa Worley

Est-ce qu'on verra passer ce casque violet sur les pistes de Haute-Savoie et de Savoie dans les prochains mois ? Le célèbre casque de Tessa Worley, aux couleurs de son sponsor Milka, a trouvé acquéreur pour 1.500 euros jeudi dernier lors de la vente aux enchères organisée pour l'association Les Etoiles Filantes. Une tenue de la championne est aussi partie pour 1.200 euros, et une journée de ski avec Tessa Worley et Julien Lizeroux pour 4.300 euros.

"Ce casque est celui de la saison 2018-2019, un modèle que je porte depuis 2012. C'est mon identité sur les skis", explique la skieuse haut-savoyarde pour qui "participer à cette vente était indispensable. Je ne savais pas quelle valeur ça pouvait avoir, mais il y a eu énormément de dons de sportifs et une très belle vente finale pour l'association".

Des skis de Fourcade pour 3.400 euros et un maillot de MBappé pour... 160.000 euros

La championne de ski du Grand-Bornand n'était pas la seule à avoir fait un geste : parmi les Légendes du Sport qui participaient à cette action, Martin Fourcade ou Tony Parker ont aussi cédé respectivement des skis de fond (3.400 euros) et un maillot de basket (2.100 euros). Une casquette du skieur savoyard David Poisson, décédé en 2017 à l'entraînement, a été vendue 3.100 euros.

La centaine d'objets de ces champions s'est envolée en moins de trois heures lors de cette vente aux enchères organisée à Lyon par la Maison Richard. Sans conteste, c'est le maillot du footballeur Killian MBappé qui a attiré les convoitises : il a été vendu au prix de ... 160.000 euros.

Cette vente aux enchères était organisée au profit de l’association Les Etoiles Filantes, qui vient en aide aux enfants souffrant d'une tumeur au cerveau. L'argent sert notamment à financer des traitements.

