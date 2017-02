Vénus et Reinette vont représenter la Charente-Maritime au Salon de l'Agriculture

Elles auront la lourde responsabilité de représenter toutes les mules du Poitou de France, ainsi que le département de la Charente-Maritime : Reinette et Vénus participeront au Salon de l'Agriculture qui aura lieu du 25 février au 5 mars. Et elles comptent bien briller.

Tête comme une mule vous dites ? Ce serait mal connaître Vénus et Reinette, les deux mules du Poitou de l'aniserie de Dampierre-sur-Boutonne qui s'entraînent dur pour le Salon de l'Agriculture qui aura lieu du 25 février au 5 mars. Elles sont qualifiées pour le Trophée National Traits Sportifs, une compétition qui demande une grande polyvalence : elles devront tout d'abord transporter un maximum de personnes sur un traîneau, puis boucler un parcours de précision en un minimum de temps. Une compétition prise très à coeur par leur meneur Benoît Chevalier.

Cela fait seulement deux ou trois ans que les mules sont présentes au Salon. Il faut donc faire honneur à la race en faisant du mieux possible !

Les deux mules sortent couvertes lors de l'échauffement pour ne pas prendre froid © Radio France - Kévin Blondelle

Elles ont déjà participé l'an dernier, c'était une première pour elles et elles avaient terminé septièmes sur dix équipes. Une petite déception pour l'aniserie du baudet du Poitou de Dampierre-sur-Boutonne, mais leur meneur a bon espoir de faire mieux cette année, il espère même un podium.

Un entraînement digne de celui d'un athlète qui prépare les Jeux-Olympiques

Une heure et demie d'entraînement par jour sept jours sur sept, des exercices en tout genre, Vénus et Reinette vivent exclusivement pour la compétition depuis un an. Elles sont ensemble dans leur box, passent leurs journées toutes les deux à l'entraînement puis au pré et nouent donc une complicité indispensable dans ce genre d'épreuve selon leur meneur.

Concilier vitesse et agilité : c'est le défi de Vénus, Reinette et leur meneur © Radio France - Kévin Blondelle

Elles arriveront à Paris jeudi 2 mars

Les deux vedettes de l'aniserie du baudet du Poitou arriveront au Salon de l'Agriculture la veille du Trophée. Elles participeront ensuite aux deux jours d'épreuves avant de rentrer au calme, après trois journées chargées, et avec une médaille espère leur meneur Benoît Chevalier ! Pour rappel, un mulet du Poitou est le fruit du croisement entre un baudet du Poitou et une jument.