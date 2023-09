Verglas : du sel de peau de crocodile sur les routes de la Sarthe en hiver

Une opération de salage des routes pour éviter les accidents à cause du verglas

C'était l'un des 79 dossiers à l'ordre du jour de la commission permanente du conseil départemental de la Sarthe ce vendredi : la collectivité annonce qu'elle signe une convention avec la tannerie de Vivoin, entreprise spécialisée dans le travail des "cuirs exotiques" et notamment des peaux de crocodile et de serpent pour l'industrie du luxe. L'objectif est de récupérer le sel utilisé pour la conservation des peaux afin qu'il serve ensuite à la direction départementale des routes, qui en a besoin lors des épisodes de verglas .

Le sel sera donné et non pas vendu par l'entreprise, précise le Département dans un communiqué. Selon le conseil départemental, la tannerie est engagée dans l'obtention du label " Leather Working Group ", certification créée en 2005 à l'initiative de plusieurs grandes marques pour des productions de cuirs plus respectueuses de l'environnement.