Vernon dans le top 15 des villes les plus accueillantes de France selon Booking

Vernon est dans la liste des quinze villes les plus accueillantes de France selon une enquête menée par Booking.com pour la onzième édition de ses "Traveler Review Awards". La deuxième ville de l'Eure figure à la treizième place du classement national dont trois communes alsaciennes du département du Haut-Rhin (Kayserberg, Eguisheim et Riquewhir) occupent le podium. Pour décerner cette distinction, Booking.com s'est appuyé sur les commentaires laissés sur son site par les clients ayant séjourné dans les hôtels.

L'avis de commerçants

Ce classement qui ravit Mathilde Egrix, "ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on participe à ce beau classement" avance la directrice du seul hôtel du centre-ville de Vernon, l'hôtel Normandy, "il y a un bel engouement autour de Vernon depuis plusieurs années" et pour elle, un bon accueil, ça passe par "un sourire" et "la possibilité de parler en anglais ou dans une langue étrangère pour s'adapter à la clientèle étrangère". Le caviste de la rue Sainte-Geneviève, Valentin Castro, se débrouille en anglais, mais "je parle espagnol" s'empresse-t-il d'ajouter. "13è, c'est pas mal !" se satisfait-il mettant en avant pour l'expliquer le dynamisme des commerçants du centre-ville.

Chez Valentin Castro, à la Cavavin, les touristes font le plein de vin, champagne, calvados et autre cidre © Radio France - Laurent Philippot

Arrivée il y a quatre ans à Vernon, Margot Brun, de La Compagnie des Livres, se dit "surprise" mais "en réfléchissant, les commerçants sont sympa, les gens qu'on rencontre sont sympa". La libraire en est convaincue, "l"accueil, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, c'est la première chose que les gens vont voir de nous !"

Pour les touristes étrangers, notamment pendant la saison des croisières, la Compagnie des Livres propose des livres en anglais "qui marchent beaucoup" © Radio France - Laurent Philippot

L'avis de Vernonnais

Dans la rue Potard, une des plus vieilles rues de Vernon avec ses maisons à pans de bois, Danielle et Odette sont en goguette, à la recherche d'un restaurant libanais dans le secteur. Les deux septuagénaires reviennent avec plaisir flâner dans les rues de Vernon car ça n'a pas toujours été le cas : "Il y a longtemps, les commerçants se croyaient tout permis, ils n'étaient pas sympa. Maintenant ça a évolué" assènent-elles.

Sandrine, en train de sortir d'une boulangerie, a elle quitté Mantes-la-Jolie (Yvelines) il y a quelques années pour s'installer dans les environs de Vernon pour "les commerçants, le fait de tout trouver, de ne pas être en région parisienne". Elle a le sentiment qu'à Vernon, "les gens sont plus à l'écoute, plus souriants, plus accueillants que dans d'autres villes à proximité avec des gens pressés tout le temps. Là, on a la sensation de prendre son temps".

Trois autres communes de Normandie figurent dans le top 20 de Booking.com : Pontorson dans la Manche (11e), Fécamp (16e) et Le Tréport (17e)

