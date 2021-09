Very Good Box : tout votre logement dans 6 m² !

Optimiser l'espace dans des petits logements, c'est le défi que s'est lancé Nicolas Véger en concevant la Very Good Box. Plutôt que faire tenir tous vos meubles dans votre appartement, ce designer vous propose l'inverse : faire rentrer votre appartement dans un seul meuble. Malin !

On garde souvent un souvenir impérissable de son premier logement. Quitter le cocon familial pour son propre logement est un moment marquant. Surtout quand ce premier logement est minuscule. On se retrouve à entasser ses affaires dans un studio à peine plus grand que sa chambre d'enfant, voire à partager nos quelques mètres carrés avec des colocataires.

C'est en cherchant une solution à ces contraintes que l'architecte d'intérieur Nicolas Véger a imaginé sa Very Good Box.

Nicolas Véger souhaitait absolument optimiser l'espace dans un logement. Résultat : il crée la Very Good Box. © Radio France - Christophe Hulin

Tout un appartement dans 6 m²

À première vue, la Very Good Box n'est qu'un meuble de style moderne et épuré. Sa façade présente de nombreux panneaux mobiles qui coulissent, s'ouvrent ou se plient pour dévoiler des caches et des espaces. On découvre des rangements, des placards, un espace de travail...

La Very Good Box contient en réalité tout le nécessaire pour dormir, cuisiner, travailler, ranger et se laver. Et tout est optimisé.

La Very Good Box, un meuble déclinable qui offre aussi un coin détente pour lire ou se reposer © Radio France - Christophe Hulin

Un panneau dévoile un bar, un autre devient une table. On découvre une cuisine équipée avec lavabo, plaques de cuisson, réfrigérateur et même un lave-vaisselle. Les rangements pratiques et fonctionnels permettent de recevoir aliments et couverts alors qu'un espace est dédié à l'accueil des bouteilles, à la façon d'une cave à vin.

Un couloir donne accès à une douche qui s'offre même le luxe de proposer une VMC. Plus loin, c'est un dressing qui apparaît, assez grand pour qu'on y entre entièrement. En la faisant coulisser, une banquette devient un lit pour deux personnes, de 160 cm de large.

Un lit apparaît en faisant coulisser une sorte de tiroir. 160 cm pour dormir à deux ! © Radio France - Christophe Hulin

Il y a vraiment de la place dans ces 6 m² !

Pensée pour les grands comme pour les petits

Il existe principalement deux types de Very Good Box : la version maxi qui tient sur 6,30 mètres carrés au sol, et sa déclinaison "mini" conçue pour rentrer dans des appartements encore plus réduits (3,50 mètres carrés au sol). On pense aux chambres de bonne et aux micro-studios notamment, comme le confirme Nicolas Véger :

Elle a été dessinée pour répondre à une forte demande d'optimisation des espaces dans les micro logements des villes à forte densité

Des différences majeures entre les deux catégories ? Pas vraiment, hormis leur volume et un lit escamotable "une place" dans la version mini (90 cm en largeur). Le principe du "manger-se laver-dormir-travailler-ranger" reste le même, avec un bénéfice de 20 % d'espace supplémentaire.

Il existe la version mini de la Very Good Box conçue pour rentrer dans des appartements encore plus réduits (3,50 mètres carrés au sol) - Very Good Box

Quelques infos supplémentaires sur la Very Good Box

À partir de 23.000 euros HT (équipement inclus + pose comprise) pour la Very Good Box Mini .

. Livrée et installée par des professionnels dédiés.

Fabrication française.

Pour en savoir plus, consultez le site internet ou la page Facebook de Very Good Box.

Ça change la vie met un coup de projecteur sur de belles innovations françaises. Ces objets parfois insolites ou qui changent de l’ordinaire apportent une vraie réponse à certaines petites contrariétés du quotidien.