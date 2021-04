Vesoul : des lycéens écrivent un livre à plusieurs pour raconter leur confinement

« Dans quelques années, de futurs sociologues, chercheront à comprendre comment une génération de lycéens a traversé le temps attachés à une corde d'un kilomètre, comment ils ont survécu au Huis Clos familial ».

Ces mots sont ceux de Pascal Truchet, professeur de lettres au lycée Édouard Belin de Vesoul. Face à des élèves qui ont vécu différemment le premier confinement, il leur a propose de raconter chacun leur vécu. Des écrits qui forment un livre de 300 pages « journal de confinement ».

C'est Cassandre, en première G3 qui commence.

Jeudi 12 mars : certains diront que tout s'est arrêté à cet instant, moi je dirais que tout a commencé".

Cassandre raconte l'annonce du confinement par le président de la république, puis les jours suivants. De page en page, les lycéens expliquent avec leurs mots comment ils ont vécu cette France à l'arrêt.

Manon Blanc, élève de terminale explique : "Je l'ai plutôt bien vécu. Après, il y a eu des événements un peu plus tristes en perdant une partie de ma famille, etc. Mais en global, c'était agréable. Il y avait beaucoup moins de stress par rapport aux cours. Pas de gros problèmes pour ma part".

30 lycéens du lycée Belin de Vesoul, de la seconde au BTS écrivent un livre sur leur confinement en mars 2020

Mais tous les élèves ne vivent pas de la même façon ce premier confinement, sur le plan psychologique c'est assez difficile à vivre pour certains.

Au total ils sont 37 élèves, de la seconde au BTS à avoir participé à cette écriture collective. Des élèves qui ont découvert l'école à la maison, seuls devant un écran d'ordinateur.

Pour Manon Blanc, cette année scolaire 2020 risque bien d'être une année charnière : "Je trouve que pour les lycéens, c'est une situation encore totalement gérable. C'est plus l'année prochaine si la situation, elle, continue comme ça. Les études supérieures? Je pense que ça va être plus compliqué pour nous".

Pour Manon Pourchet, élève de terminale, ce confinement s'est plutôt bien passé : "Le confinement je l'ai assez bien vécu. Me retrouver chez moi avec ma famille, ça m'a permis de me ressourcer avec ma famille, de vivre des choses qu'on n'aurait peut être pas vécues s'il n'y avait pas eu le confinement, finalement. Donc, je l'ai bien vécu, même les cours à distance, ça va, ça a été".

Cette écriture à plusieurs permet de découvrir comment chacun à vécu cette période. Sitôt le livre disponible, Manon Pourchet a lu son propre passage, mais elle a aussi apprécié découvrir les écrits des autres : "Tout le monde a vécu la même chose, donc le confinement, mais chacun l'a vécue différemment. Puis, on a l'impression d'être avec les élèves. On a l'impression d'être chez eux, sur le canapé, avec eux, en train de faire la même chose. Si on se concentre bien et qu'on fait, on rentre dans le livre et on vit avec eux".

11 livres écrits par des élèves

Même s'il affirme que c'est avant tout le travail des élèves, ce livre n'existerait pas sans Pascal Truchet le prof de lettres au lycée Belin. Depuis des années maintenant il propose aux élèves qui le souhaitent de participer à un projet d'écriture à plusieurs, ce livre "journal de confinement" est le 11ème édité. Nous avions rencontré élèves et personnels du lycée lors de la sortie de "l'échographie du mammouth". Cette écriture avec le regard des élèves sur la vie au lycée qui croisait celui des personnels dits techniques du lycée avait été très enrichissant pour tout le monde, ainsi des élèves avaient un peu mieux compris le quotidien des personnes qui font le ménage ou le repassage.

Un livre qui s'achète uniquement sur internet : journal de confinement