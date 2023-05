Vesoul : les pompiers rockeurs en concert pour un grand final toujours pour les orphelins de la profession

Ils vont allumer le feu ce vendredi soir dans la cour du centre d'intervention principal de Vesoul, boulevard des Alliés. En tout cas, mettre le feu sur scène. Les sapeurs-pompiers de la Haute-Saône sont en concert à partir de 21h, gratuit, toujours au profit des 1.430 orphelins de leur profession. Il vient clôturer leur tournée dans tout le département.

"Un projet généreux et de partage"

Le concert intervient alors que le congrès régional des pompiers se tient à Vesoul. "Ce projet c'est un projet de partage, généreux et qui a créé une émulation au sein du SDIS 70", explique le colonel Ralph Jeser, batteur, à l'origine de ces concerts.

Depuis décembre 2022, les pompiers sont en tournée dans le département, à Gray, Luxeuil, Vesoul, Héricourt avant leur ultime show ce vendredi soir. "C'est le grand final", sourit le colonel qui avec les 45 membres du SDIS ont réussi à récolter 22.000 euros. "On est aussi soutenu par une trentaine de partenaires que l'on voudrait remercier. Ce concert ce sera aussi l'occasion de remettre le chèque à l'association", souligne le colonel.

"Avant d'être pompier, on est citoyen. On fait ce métier mais on fait aussi de la musique", sourit de son côté Eric. "Il y a une bonne ambiance et c'est vrai que la fibre pompier est importante. Je pense que les gens ne viennent pas par hasard à nos concerts. Mais vous savez, on est une grande famille", explique David.

Cette grande famille se réunit ce vendredi soir à 21h où ceux qui le veulent pourront toujours faire un don pour les orphelins des sapeurs-pompiers.