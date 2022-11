Vesoul : il n'y a plus de sifflet en bois pour mettre dans le derrière des cochons de la Sainte-Catherine

"Un cochon sans sifflet, c'est pas pareil", déplore Jean-Luc Beurton, boulanger rue Jean Parmantier à Vesoul. Depuis des dizaines d'années, chaque 25 novembre pour la Sainte-Catherine, il prépare des cochons en pain d'épices avec un petit sifflet en bois dans le derrière . C'est une des traditions, avec les Catherinettes, de cette foire qui existe depuis plus de 700 ans. Pourtant, cette année, peu de cochons auront des sifflets.

"J'en ai eu 200 du fournisseur cette année, mais maintenant c'est fini, je n'ai plus rien", soupire l'artisan. Aux Douceurs de Noémie, tous les cochons devraient être garnis : "On n'a pas tout passé l'année dernière, donc il nous reste un petit peu de sifflets pour commencer et après on verra", explique Noémie Fichet.

Pas de baisse de production pour autant

Ces sifflets sont fabriqués dans le Jura par une seule entreprise, mais le patron est malade, confient les boulangers. La production est donc totalement à l'arrêt. "Je ne sais pas comment ce sera perçu par la clientèle", admet Bernard Zabée, président de la Fédération des artisans boulangers pâtissiers de la Haute-Saône. Il sait que le problème ne sera pas résolu avant la Sainte-Catherine, mais espère trouver une solution pour l'année prochaine.

Cette solution, ce ne sera certainement pas les sifflets en plastique. "On le met avant la cuisson le sifflet, donc le sifflet en plastique il faut le mettre après la cuisson parce que sinon ça fond au four", détaille Noémie Fichet. Cette technique, pas très pratique, pourrait abîmer le gâteau.

Sifflet ou pas sifflet, les boulangers vésuliens assurent qu'ils ne vont pas baisser leur production de cochons. Les clients pourront toujours les retrouvez en boulangerie avec ou sans nappage au chocolat et il sera toujours possible de faire inscrire votre prénom sur le gâteau.