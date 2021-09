Vesoul : un chocolat QR code

A Vesoul, le maître chocolatier-pâtissier Mickaël Azouz a réalisé un chocolat QR code.

Le fameux logo composé de plusieurs petits carrés noirs sur fond blanc que l'on présente désormais un peu partout était avant la crise sanitaire utilisé sur des lieux touristiques sur des publicités ou cartes de visites. Avec la mise en place du pass sanitaire ce petit dessin géométrique a pris une toute autre signification. On le trouve désormais sur un chocolat à Vesoul.

C'est mon épouse qui a eu cette idée de le mettre sur le chocolat"

Mickaël Azouz précise tout de même que "c'est une amie qui se nomme Sandra Dreux qui a créé le QR Code. QR code qui renvoie sur le site Internet de la boutique. Mais c'est quand même notre fille qui appuyé en me disant petit papa ça serait génial quand même de faire ça avec des pralinés".

Mickael Azouz, maître chocolatier de Vesoul a créé un chocolat QR code. © Radio France - Jean-François Fernandez

Un chocolat qui interpelle

De nombreux clients se demandent si c'est un vrai QR code, alors dans la boutique ils sortent leur smartphone pour tester, et tombent sur le site internet de Mickaël Azouz.

Le maître chocolatier qui participait le week-end dernier à un salon à Bois-d'Amont n'a eu que des retours positifs. Certains clients pensent d'ailleurs qu'il s'agit d'un vrai code de pass sanitaire.

Une technique pointue

Mickaël Azouz a l'habitude de décorer ses carrés de chocolats, mais là le principe c'est celui de la sérigraphie qui demande une grande maîtrise. Ce chocolat figure d'ailleurs dans un coffret "t'as voulu voir Vesoul".

"C'est le principe de la sérigraphie tout simplement, c'est à dire l'impression. On est réglementés pour l'utilisation des colorants. Avant on employait de l'or spécifique, mais maintenant, c'est un vieil or, donc ça ressort beaucoup moins. Alors, on l'a fait sur un chocolat blanc pur beurre de cacao, naturellement, avec une impression par sérigraphie avec du chocolat noir. Donc là, vraiment c'est beaucoup plus net, beaucoup plus voyant"

Mais réussir à imprimer du chocolat noir sur du chocolat blanc demande tout une exigence, il faut respecter la température de chaque chocolat, et jouer avec la température et l'humidité du laboratoire, ce qui n'est pas donné au premier venu.