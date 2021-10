Vesoul : un défi pour lutter contre le cancer des enfants, il monte 8849 mètres de marches d'escaliers

Joris Jacquard se lance à Vesoul dans un défi sportif, dont les profits seront reversés à la Fondation Gustave Roussy qui lutte contre le cancer de l'enfant. Il va monter et descendre les escaliers de l'ancien hôpital jusqu'à totaliser 8849 mètres de dénivelé, soit la hauteur de l'Everest.

C'est un projet sportif un peu fou, hors du commun, et pour une bonne cause.

Joris Jacquard est un ancien pompier devenu coach sportif à Orléans. Il s'est spécialisé dans les courses d'escaliers. Une discipline que connaissent bien les sapeurs pompiers, cela consiste à monter des escaliers, parfois avec tout l'équipement et les bouteilles d'oxygène. La montée des escaliers de la Tour Montparnasse à Paris est devenue un grand classique pour les sportifs.

Joris Jacquard s'est spécialisé dans les courses d'escaliers, il parcours le monde à la recherche d'escaliers dont il monte et descend les marches sans arrêt. Son objectif à chaque fois est de totaliser l'équivalent de la montée de l'Everest soit un dénivelé de 8849 mètres.

Joris Jacquard explique comment il a découvert la fondation Gustave Roussy Copier

C'est lors de la course d'escalier à la Tour Montparnasse que Joris Jacquard découvre la campagne "Guérir le cancer de l'enfant au 21ème siècle". Le président est la papa du petit Noé, décédé à l'âge de 10 ans d'un cancer, Noé dont la photo illustre la campagne.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un tour de France des défis, pour #projetNoé

Joris Jacquard propose donc de parcourir la France en effectuant dans chaque ville étape un Everest Run. A chaque fois l'objectif est de sensibiliser le public et recueillir des fonds.

Un QR code que l'on trouve sur la voiture de Joris, mais aussi sur les affiches et sur les réseaux sociaux permet d'aller directement sur la page de dons à La Fondation Gustave Roussy

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vesoul est la 10 étape, il y a déjà eu Courchevel, Verdun ou encore Le Mans.

8849 mètres de marches

A Vesoul, Joris Jacquard va monter les marches de l'ancien hôpital de la ville pendant plus de 11h jusqu'à totaliser le dénivelé de l'Everest. Ces marches se trouvent dans le parc du site Paul Morel, un escalier majestueux permet de relier le jardin Anglais en bas à l'ancien hôpital sur les hauteurs.

Joris Jacquard dans la montée des escaliers à Vesoul sur le site de l'ancien hôpital Paul Morel. © Radio France - Jean-François Fernandez

Ce défi demande une préparation physique pour l'athlète, mais aussi une préparation mentale. Il va régulièrement faire de petites pauses pour s'hydrater et se nourrir. Joris Jacquard sait que pour atteindre son objectif, il devra faire une course pendant plus de 11 heures.

Ecouter le reportage Copier

Appel aux dons

Tout au long de la journée, les passants sont invités à faire des dos, ils peuvent scanner le QR code, mais ils peuvent aussi déposer de l'argent directement dans une urne sur place.

Dans ce défi, Joris Jacquard sera à un moment accompagné pas son ami et sapeur pompier à Vesoul Jérémy Lange. Jérémy Lange va lui aussi gravir pendant quelques minutes ces marches, mais il portera l'équipement complet d'intervention des pompiers qui représente un poids significatif.

Joris Jacquard aux cotés de son ami sapeur pompier Jérémy Lange © Radio France - Jean-François Fernandez

Pour suivre Joris Jacquard sur Faceobook Joris#8849et sur Instagram joris_8849