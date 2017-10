Vesoul vends son ancien hôpital pour 1 euro

L'agglomération de Vesoul a décidé de vendre l'ancien hôpital pour l'euro symbolique. Il s'agit d'inciter les investisseurs à présenter un projet en sachant que les travaux de réhabilitation sont estimés à plus de 10 millions d'euros.

A vendre ancien hôpital, prix 1 Euro. Cette annonce immobilière assez inhabituelle peut surprendre, c'est l'agglomération de Vesoul qui propose les 12.000 m² de l'ancien couvent des Ursulines qui en 1936 avait été transformé en hôpital. Depuis que les services ont déménagé en 2010 vers le nouvel hôpital, la vile de Vesoul puis l'agglomération n'ont pas trouvé d'investisseur pour redonner vie à ce lieu emblématique de la ville de Vesoul. Le couvent des Ursulines a été construit au 17ème siècle en plein coeur historique de Vesoul. De l'ancien hôpital Paul Morel il ne reste que les bâtiments historiques du couvent des Ursulines, les bâtiments béton ont été détruits, quant au vieil hôpital il est muré depuis 7 ans.

Cela fait 7 ans que le bâtiment de l'ancien hôpital est à vendre © Radio France - Jean-François Fernandez

Les travaux de restauration s'annoncent astronomiques

Depuis la fermeture de l'ancien hôpital, aucun acheteur ne s'est manifesté, il faut dire que le montant des travaux de réhabilitation du bâtiment s'annoncent astronomiques. La ville de Vesoul les avaient chiffrés entre 10 et 15 millions d'euros. C'est 'ailleurs pour cela que la ville ne peut à elle seule assumer la reconversion du site car 10 à 15 millions d'euros c'est la moitié du budget de la ville. C'est pour cela que la collectivité a décidé de se tourner vers le privé pour redonner vie au site.

A. Chrétien "Les collectivités n'ont plus les moyens aujourd'hui on se doit de se tourner vers le privé"

Le maire de Vesoul rêve à un centre de remise en forme ou un hôtel de luxe

L'agglomération vend l'ancien hôpital pour un euro symbolique mais cela ne veut pas dire non plus à n'importe quel prix et pour faire n'importe quoi. Le cahier des charges est précis, pas question de vendre l'ancien couvent par lots, le projet doit être valorisant pour la ville, avec des activités économiques comme un hôtel ou un centre de remise en forme. Le projet devra aussi apporter un financement ficelé et sérieux. En attendant de trouver preneur le gardiennage du bâtiment coûte 50 000 euros par an.

"pourquoi pas un centre de remise en forme ou un hôtel de luxe, on prendra le temps" dit A. Chrétien