"On veut faire parvenir ces petites médailles à la famille."

C'est dans les bois près de la ville de Vitell, dans les Vosges que le compagnon de Frédérique a retrouvé deux petites plaques d'identité avec les inscriptions suivantes : "BIBE J.Baptiste1896" sur l'une et "PAU 2030" sur l'autre. "On a vite compris qu'il s'agissait d'un soldat. Par contre, on s'était trompé sur la date, on pensait que c'était sa date de naissance 1896. En fait, c'est sa date d'affectation et 2030, c'est son numéro de matricule dans son régiment."

ⓘ Publicité

Tout ça, ce sont des personnes sur Facebook qui nous l'ont expliqué.

Pour en savoir plus, Frédérique a donc posté un message avec deux photos sur le groupe "Tu sais que tu viens de Pau" en expliquant vouloir retrouver des descendants de ce soldat. Les commentaires n'ont pas tardé. Les internautes palois sont parvenus à ce jour à lui fournir plusieurs informations. "Il y a des personnes qui m'ont donné des contacts d'autres personnes qui ont le même nom de famille. Quelqu'un m'a trouvé, sa fiche militaire avec son intégration, son régiment, sa date de naissance, ses parents. Il y a pas mal d'informations sur lui. J'ai une dame qui m'a trouvé son extrait d'acte de naissance. C'est là qu'on a eu la date de son décès le 05 janvier 1955. On a compris qu'il n'était pas mort sur le front. D'autres personnes m'ont dit qu'il avait six enfants et que c'est au sixième enfant qu'il aurait été renvoyé dans son foyer."

Jean-Baptiste Bibé, cultivateur de son état, si l'on en croit la fiche militaire du soldat est donc né en 1876 à Guinarthe-Parentis, dans le canton de Sauveterre, département des "Basses-Pyrénées" à l'époque. Il aurait fait trois ans de service militaire et à la mobilisation en 1914, au début de la Grande Guerre, il est "parti aux armées" faire "les campagnes contre l'Allemagne" dans un régiment d'infanterie palois. "C'est un sujet qui nous touche beaucoup, avec mon compagnon, explique Frédérique_. "Nous serions contents si on retrouvait quelque chose de nos arrière grands-parents et qu'on nous le rapporte._ En plus, c'est un témoignage de l'histoire. C'est aussi par respect pour cette personne que nous souhaiterions transmettre ces plaques à la famille, c'est évidemment le but."