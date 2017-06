Vichy: invasion de canards en plastique pour la première Duck Race!

La première Duck Race, une course de canards en plastique, s'est tenue ce dimanche sur la rivière artificielle de Vichy. Une manifestation familiale et festive qui a ravi le public!

La Duck Race c'est en réalité une tombola caritative géante sous forme de course de canards en plastique. A l'origine, la manifestation a été crée au Canada. Ce dimanche, à Vichy, chaque personne pouvait acheter un canard numéroté à 3 euros l'unité. Au total, 20.000 canards ont été proposé à la vente.

Le public en train d'acheter les canards en plastique numérotés © Radio France - Lauriane Havard

Ce dimanche, le public était au rendez-vous! Diane a adopté 4 canards en plastique pour elle et ses enfants. "On est motivé, on va gagner! C'est juste une tombola mais c'est super fun!" . Pour ceux qui ont la chance d'avoir les canards les plus rapides à la ligne d'arrivée, de nombreux lots sont à gagner. Notamment une voiture toute neuve! "Oui! la voiture, la voiture, la voiture!" scandent en rigolant un groupe d'enfants.

Le départ des canards en plastique sur la rivière artificielle de Vichy © Radio France - Lauriane Havard

La pêche aux canards sur la ligne d'arrivée © Radio France - Lauriane Havard

Au total, 9 courses se sont succédées tout au long de la journée de ce dimanche, avec en plus, la grande finale qui a eu lieu à 17h. Mais la Duck Race ce n'est pas seulement une course de canards, c'est surtout une action caritative sur le thème de la mobilité. Tous les bénéfices de cette manifestation permettront d'acheter 5 à 10 joëlettes, des fauteuils de randonnée pour les personnes à mobilité réduite. "On a vraiment l'impression d'agir, ce n'est pas juste un chèque envoyé à une association, en plus cette course est vraiment originale" explique Jean-Louis, en train de photographier les canards emportés par le courant de la rivière.

Pour ceux qui veulent consulter la liste des gagnants, il faut se rendre sur le site de la Duck Race. Vous aurez 30 jours pour retirer les lots à l'office de tourisme de Vichy.