Victime de son succès, la toupie "Hand Spinner" est en rupture de stock à Strasbourg

Un nouveau jeu fait fureur dans les cours de récréation, le Hand Spinner, une toupie qu'on fait tourner dans la main. Dans les magasins c'est la ruée, la plupart sont en rupture de stock. C'est le cas à la Grande Récré de Strasbourg où les parents s'arrachent le jouet.

Le Hand Spinner, c'est la star du moment dans les cours de récréation. Cette toupie a faire tourner dans la main vient tout droit des Etats-Unis. Le jouet est rupture de stock dans certains magasins. C'est le cas de La Grande Récré à Strasbourg où les parents et les enfants se l'arrachent. A peine rentré dans le magasin, les vendeuses vous arrêtent net pas besoin de chercher plus loin, ils n'ont plus de Hand Spinner. Ilhem Cezarczyk, responsable du magasin La Grande Récré de Strasbourg "Vous les avez loupés là, on les a mis ce matin et c'est parti en 15 minutes, le peu qu'on ait reçu les parents se l'arrachaient et en achetaient par deux, par trois pour assurer la demande de leur enfant."

J'ai connu une maman qui a fait cinq magasins et une dame qui est venue de Colmar exprès. Ilhem Cezarczyk, responsable du magasin La Grande Récré à Strasbourg

Pas de chance pour Adine, et sa fille Viollette, qui repartent bredouille : "C'est le deuxième magasin qu'on fait et rupture de stock dans les deux. Apparemment tous les enfants ont ça dans la cour de l'école c'est le jouet du moment." Alors la maman va tenter ailleurs : "Apparemment on en trouve dans les tabacs et on m'a dit les marchés aussi. Je ne vais pas traverser la ville pour faire tous les marché et tous les bureaux de tabac, on verra bien si le hasard fait qu'on en trouve." Marouanne, 7 ans et sa maman sont allés dans une petite épicerie pour trouver la fameuse toupie. Comptez entre 4 et 7 euros pour le gadget.