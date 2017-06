Victoire de l'ASM : les joueurs rasent la moustache de leur coach mental, le Mayennais Denis Troch

Jour de fête en Auvergne avec le 2ème Bouclier de Brennus remporté par le club de rugby de Montferrand. L'ancien entraîneur du Stade Lavallois, Denis Troch, aujourd'hui spécialiste de la préparation mentale, en a perdu sa célèbre moustache.

Dans les vestaires de l'AS Montferrand, hier soir au Stade de France, il n'y avait pas que du champagne pour célébrer le titre de Champion de France de rugby. Les joueurs avaient également prévu une tondeuse. Et elle a servi. C'est le Mayennais Denis Troch, leur préparateur mental depuis 2 ans, qui en a fait les frais. Le capitaine du XV auvergnat, Aurélien Rougerie, s'est chargé de raser l'une des plus célèbres bacchantes du sport français.

Préparateur mental de Clermont, Denis Troch a dit adieu à sa moustache après le titre de champion de France de l'ASM https://t.co/nlikImUHSj pic.twitter.com/WZMrCjj5iz — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 5, 2017

Un pari que Denis Troch avait lancé à l'ASM il y a quelques mois raconte-t-il à France Bleu Mayenne : "lors d'un stage, je leur avais dis que s'ils devenaient champions, s'il gagnaient le Brennus, je me laisserais couper la moustache. Et ils s'en sont souvenus ! Plutôt que de faire face à ces 15 gaillards j'ai fait profil bas et c'est donc le capitaine Aurélien Rougerie qui s'est chargé de la sentence. J'ai un système pileux développé et donc d'ici deux semaines je pourrais remettre un titre en jeu".

Depuis 2009, Denis Troch est un expert de l'entraînement, du management et de la préparation mentale. En 2010, à Laval, il a créé sa propre entreprise H-Cort Performance. L'ancien footballeur travaille avec des clubs de foot, de rugby ou encore des équipes de cyclisme.